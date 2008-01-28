مجلس طرح ممنوعیت انتقال آراء قبل از شمارش در محل شعب را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی کلیات و جزئیات طرح ممنوعیت انتقال آرا صندوق های انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب را بررسی و آن را به تصویب نهایی رساندند.

کلیات این طرح با 154 رای موافق، 9 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر تصویب شد.

بر اساس ماده واحده این طرح که تصویب شد آرای هر صندوق باید در محل شعبه اخذ رای شمارش و صورتجلسه شود.

چنانچه به هر دلیلی لازم باشد که صندوق ها به محل دیگری منتقل شود پس از شمارش آرا در محل شعبه این انتقال صورت می گیرد. همچنین انتقال صندوق از محل شعبه به محل دیگر در تمام مراحل تنها با حضور مسئولان شعبه انجام می شود.

بر این اساس، نامزدهای انتخاباتی نیز می توانند در مراحل انتقال صندوق و در محل شمارش آرا حضور داشته و بر حسن انجام امور نظارت نمایند و چنانچه اشکال یا تخلفی را مشاهده شود به ناظر و نماینده فرماندار اطلاع دهند آنان نیز موظف به رسیدگی هستند.

بر اساس بخش دیگری از این مصوبه وزارت کشور موظف شد پس از اتمام شمارش آرا در هر شعبه اخذ رای در محل شعبه و صورت جلسه شمارش آرای آن شعبه نتیجه آرای ماخوذه شعبه را به اطلاع عموم برساند.

با تصویب مجلس نمایندگان نامزدها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری می توانند در تمامی مراحل اخذ رای و شمارش و تعیین و اعلام نتیجه آرا در محل شعب اخذ رای و فرمانداری حضور داشته باشند. آنان چنانچه اشکال یا تخلفی را مشاهده کردند به ناظر و نماینده فرماندار در محل شعبه و به نماینده فرماندار در محل فرمانداری اطلاع دهند، آنان نیز موظف به رسیدگی هستند.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند فرماندار و بخشدار هر یک از حوزه های انتخابیه اعم از اصلی و فرعی حسب مورد مسئول حسن اجرای این مصوبه هستند.

بر اساس مصوبه مجلس جلوگیری از حضور نمایندگان نامزدها در هر یک از مراحل فوق توسط هر مقامی جرم محسوب شده و مرتکب به انفعال از خدمات دولت و حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.

نمایندگان مجلس همچنین دو بند به این ماده واحده الحاق کردند.

بر اساس یکی از بندهای الحاقی آرای ناخوانا، آرای سفید و آرایی که کلا حاوی اسامی تایید شده باشد، آراء باطل و ماخوذه محسوب می شوند. بر اساس بند الحاقی دیگر نامزدهای انتخاباتی باید 25 درصد آرای سالم را در هنگام شمارش کسب کنند.