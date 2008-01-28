اتحادیه عرب خواستار بازگشایی گذرگاه رفح و لغو محاصره غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این وزیران، رژیم صهیونیستی را به عنوان یک نیروی اشغالگر، مسئول بحران اوضاع فلسطین دانستند و خواستار رفع کامل محاصره نوارغزه شدند.

در این بیانیه همچنین از طرفهای ذیربط خواسته شده است که برای تضمین بازگشایی تمام گذرگاههای نوارغزه از جمله گذرگاه رفح به گونه ای که مانع از بروز فاجعه انسانی در آینده شود؛ تلاش کنند.

این وزیران در ادامه از اعلام آمادگی تشکیلات خودگردان فلسطین برای بر عهده گرفتن مسئولیت تمام گذرگاههای نوارغزه استقبال کردند.

وزیران امور خارجه اتحادیه عرب همچنین از دعوت "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر برای از سرگیری گفتگوهای ملی در فلسطین تحت نظارت مصر استقبال کرده و از گروههای فلسطینی خواستند که اختلافات داخلی را کنار بگذارند و هر چه سریعتر به از سرگیری گفتگوهای ملی با هدف حفظ وحدت ملی و آرمانهای ملت فلسطین روی آورند.

لازم به ذکر است پس از عقب نشینی اسرائیل از نوارغزه در سال 2005، توافقنامه ای امضا شد مبنی بر اینکه تشکیلات خودگردان فلسطین،کنترل امنیتی بخش فلسطینی گذرگاه رفح را بر عهده بگیرد و ناظران بین المللی بر این گذرگاه نظارت داشته باشند.

رژیم اسرائیل پس از کنترل نوارغزه از سوی جنبش حماس از ژوئن سال 2007 تا کنون، گذرگاههای نوارغزه از جمله گذرگاه رفح را بسته است.