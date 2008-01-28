به گزارش خبرگزاری مهر ستاد خبری نخستین جشنواره تولیدات رسانه ای عفاف و حجاب "نور"، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی ابطحی - وبلاگ نویس و رئیس موسسه گفتگوی ادیان - گفت: وبلاگها ابزار ارائه تفکرات صاحبان خود هستند. افراد جامعه با دیدگاه های مختلف جذب فضای سایبر می شوند با توجه به اینکه بیشتر کاربران از وبلاگهایی هماهنگ با اندیشه های خود استفاده می کنند.

وی وبلاگها را بیشتر از آنکه ابزار ترویج هر پدیده ای باشند تحلیلی از اندیشه های مختلف در ذهن صاحبان شان خواند و افزود: دیدگاه های گوناگون در وبلاگها به طور کلی برای جا انداختن ارزش و یا چند ارزشی بودن کارساز نیستند.

رئیس مرکز شناخت ادیان گفت: عفاف و حجاب با هم متفاوت اند به طوری که ممکن است بسیاری از افراد به معنای متعارف حجاب نداشته باشند اما عفاف در زندگی آنها از اصولی باشد که همراه با باورها و اعتقادات دینی در زندگی به آن پایبند هستند.

ابطحی اضافه کرد: عفاف و حجاب باید در امتداد یکدیگر باشند چرا که اگر این دو مقوله را جدای از هم تحلیل کنیم در برداشت هایمان دچار مشکل می شویم.

وی درباره وبلاگهایی با مضامین عفاف و حجاب افزود: اگر این وبلاگها برخواسته از اعتقادات نویسندگانشان باشد بسیار خوب است اما اگر با یک تفکر و معنای دستوری شکل گرفته باشند به عنوان یک قطب منفی کار خواهند کرد.

ابطحی خاطرنشان کرد: تمام تلاش جشنواره ها درباره موضوع عفاف و حجاب در جامعه رسیدن به نتایج خوب و مهم است که امیدواریم از نتیجه این جشنواره شاهد خلق اتفاقات خوب و اثر بخش به ویژه در مقوله هنر باشیم.