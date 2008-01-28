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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۲۸

دبیر کل کمیته ملی المپیک:

روانشناسی کاربردی در تیم های ملی نهادینه می شود

روانشناسی کاربردی در تیم های ملی نهادینه می شود

در بازیهای آسیایی دوحه قطر حضور و تاثیرات روانشناس کاربردی در کنار ملی پوشان بر همگان به اثبات رسید و با وجود آنکه در آن بازیها تنها به آزمایش و تحقیق بر روی تاثیرات روانشناس کاربردی در میان تیمها بودیم اما به نتایج بسیار قابل قبولی دست یافتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان دبیر کل کمیته ملی المپیک در گفتگو با ستاد خبری کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی ضمن بیان مطلب فوق افزود : در بازیهای المپیک و دیگر میادین بین المللی کلیه تیمهای ورزشی اعزامی را به تیمهای روانشناسی تجهیز خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: در بازیهای داخل سالن ماکائو،‌ تیمهای ورزشی از حضور روانشناس کاربردی بی بهره بود. در بسیاری از رشته ها این عدم حضور بسیار ملموس و شایان توجه به نظر می رسید به همین جهت کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت در راستای افزایش توان مدال آوری ورزشکاران و ملی پوشان نسبت به تربیت روانشناسان کاربردی ورزشی مبادرت ورزیده و در خدمت تیمهای مختلف قرار دهد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک ضمن بیان این مطلب که بدلیل ناآشنایی بسیاری از مدیران باشگاهها و تفاوت سلایق مدیریتهای حاکم بر فدراسیونهای ورزشی،‌ موضوع روانشناسی کاربردی در ورزش تا حدودی ناشناخته به نظر می رسید ادامه داد: به همین دلایل حضور روانشناسان کابردی در ورزش ایران بسیار محدود و اندک بود بدین منظور کمیته ملی المپیک و همچنین آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مصمم به برگزاری دوره های آموزشی مربی ذهنی و تربیت روانشناس کاربردی در ورزش اقدام نمود تا نسبت به نیاز جامعه ورزش کشور، ورزشکاران و مربیان باشگاهها و تیمهای ملی از حضور روانشناس کار بردی در کنار خود بهره ببرند.

کفاشیان در پایان خاطر نشان کرد : برگزاری کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی هم باعث تقویت جایگاه ورزش ایران از بعد بین المللی می شود و هم می تواند انجمن روانشناسان کاربردی ورزشی را پایه ریزی نموده و به علمی تر شدن این مقوله کمک شایانی کند.

نخستین کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی از سوی مرکز روانشناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک طی روزهای 9 و 10 بهمن ماه در محل این آکادمی برگزار می شود. 

کد مطلب 628647

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