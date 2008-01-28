74 هزار نفر در خواف واجد شرایط رای دادن هستند

حسین ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خواف افزود: از مجموع 74 هزار واجد شرایط رای در این شهرستان، 37 هزار نفر مرد و تقریبا به همین میزان زن هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه خواف به جز مرکز شهرستان، پنج حوزه فرعی در شهرستان رشتخوار و بخشهای سلامی، سنگان، جلگه زوزن و جنگل وجود دارد.

فرماندار شهرستان خواف تصریح کرد: در مجموع 63 صندوق در خواف و 40 صندوق در رشتخوار جهت اخذ رای حاضر خواهد بود.

ابوالحسنی یادآور شد: از مجموع 103 صندوق اخذ رای 32 صندوق ثابت و یک صندوق سیار شهری و 22 صندوق ثابت و 48 صندوق سیار در کل حوزه انتخابی در روز انتخابات پذیرای مردم حوزه انتخابیه خواف خواهند بود.