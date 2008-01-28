مجسمه 1200 ساله در نورآباد فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ سروش کرمی، ظهر امروز در نشستی خبری افزود: طی چند روز گذشته ماموران نیروی انتظامی در پی اطلاع از نگهداری از یک مجسمه تاریخی در منزل شخصی در شهرستان نورآباد ممسنی به محل مراجعه و مجسمه مذکور را کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: بر اساس نظریات کارشناسان میراث فرهنگی، این مجسمه که به شکل سرباز است مربوط به عصر آهن یعنی حدود یک هزار و 200 سال قبل بوده است.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی فارس خاطرنشان کرد: طی بازجویی های به عمل آمده، مشخص شد متهم در امر خرید و فروش عتیقه فعال بوده و قصد فروش یا قاچاق این مجسمه را داشته است.