  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۲۶

بانک اطلاعات جامع افراد تحت پوشش موسسات خیریه در خراسان رضوی ایجاد می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی از ایجاد بانک اطلاعات جامع افراد تحت پوشش موسسات خیریه در استان خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امرالله شمقدری، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقدمات ایجاد بانک اطلاعات جامع افراد تحت پوشش موسسات خیریه در استان خراسان رضوی، انجام شده است.

مدیرکل اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی افزود: با ایجاد این بانک، تمامی اطلاعات مربوط به افراد تحت پوشش در دسترس همه موسسات حمایتی و خیریه قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: خراسان رضوی به دلیل تعدد بیش از اندازه موسسات خیریه در استان در این حوزه نیازمند ساماندهی است و با وجود این تعدد، تعداد این موسسات در حوزه اجتماعی کم است.

شمقدری خاطرنشان کرد: در حال حاضر 650 سازمان مردم نهاد در استان خراسان رضوی در حال فعالیت هستند.

وی افزود: 50 درصد این سمن ها را موسسات خیریه، 30 درصد تشکلهای مربوط به بانوان و جوانان، 10 درصد نیز تشکلهای فرهنگی و اجتماعی، هفت درصد بهداشتی درمانی و سه درصد را موسسات زیست محیطی تشکیل می دهند.

شمقدری ادامه داد: با ایجاد دبیرخانه نظارت بر فعالیت سمن ها، علاوه بر دسترسی آسان به اطلاعات توزیعی و تفکیکی سمن های استان، امکان برنامه ریزی در خصوص حمایت از تشکیل سازمان های مردم در حوزه ها مورد نیاز نیز ایجاد شده است.

کد مطلب 628655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها