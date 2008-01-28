بانک اطلاعات جامع افراد تحت پوشش موسسات خیریه در خراسان رضوی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امرالله شمقدری، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقدمات ایجاد بانک اطلاعات جامع افراد تحت پوشش موسسات خیریه در استان خراسان رضوی، انجام شده است.

مدیرکل اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی افزود: با ایجاد این بانک، تمامی اطلاعات مربوط به افراد تحت پوشش در دسترس همه موسسات حمایتی و خیریه قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: خراسان رضوی به دلیل تعدد بیش از اندازه موسسات خیریه در استان در این حوزه نیازمند ساماندهی است و با وجود این تعدد، تعداد این موسسات در حوزه اجتماعی کم است.

شمقدری خاطرنشان کرد: در حال حاضر 650 سازمان مردم نهاد در استان خراسان رضوی در حال فعالیت هستند.

وی افزود: 50 درصد این سمن ها را موسسات خیریه، 30 درصد تشکلهای مربوط به بانوان و جوانان، 10 درصد نیز تشکلهای فرهنگی و اجتماعی، هفت درصد بهداشتی درمانی و سه درصد را موسسات زیست محیطی تشکیل می دهند.

شمقدری ادامه داد: با ایجاد دبیرخانه نظارت بر فعالیت سمن ها، علاوه بر دسترسی آسان به اطلاعات توزیعی و تفکیکی سمن های استان، امکان برنامه ریزی در خصوص حمایت از تشکیل سازمان های مردم در حوزه ها مورد نیاز نیز ایجاد شده است.