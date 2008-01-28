چند سالی است که تبلیغات شهری جایگاه خاصی در میان شرکتهای اقتصادی و بازرگانی یافته اند. تبلیغاتی که سود آنها به حساب شرکتهای تجاری و موسسات تبلیغاتی واریز می شود. البته در بازار داغ تبلیغات شاهد حضور چهره های هنری و ورزشی نیز هستیم که تصاویر آنها را در کنار کالاهای امروزی به چشم می خورد و شهروندان را به سمت دنیای مدرن امروزی با رنگهای مختلف سوق می دهد.

اما مدتی است شهر ما تهران رنگ دیگری را در فضای بیلبورهای شهری شاهد است. رنگی که دیگر رنگ پر زرق و برق کالاهای تجاری نیست. بیلبوردهای شهری بسیاری در ماههای اخیر در تهران مشاهده می کنیم که حاکی از نگاه عمیق مدیریت شهری به مقوله دانش و تکریم دانشمندان است.

بیلبورهای شهری زیادی این روزها در شهر منقش به تصاویر دانشمندانی چون سید جعفر شهیدی، کاظمی آشتیانی، آیت الله مجتهدی شده اند که دیگر سود این بیلبوردها برخلاف تبلیغات کالاهای تجاری به حساب شخص یا ارگانی ریخته نمی شود. بیلبوردهایی که تاثیری دراز مدت و بس عمیق در جامعه فرهنگی ایران باقی خواهند گذاشت.

همیشه به دنبال راهی برای ترویج پژوهش و تحقیق بوده ایم، به دنبال راهی بوده ایم تا عالمان را مورد توجه قرار دهیم و مردم را به سوی دانش مداری سوق دهیم. چه راهی بهتر از معرفی دانشمندان و عالمان کشور در سطح شهر و کشور. چه اشکالی دارد که وروردی شهرهای ما به تصاویر دانشمندان مرتبط با آن شهر مزین شود؟

تهران امروز شاهد نصب بیلبوردهایی است که بوی تحقیق و پژوهش، دانش و دانش پژوهشی و علم و علم اندوزی را در شهر پراکنده کرده اند. علاوه بر این بیلبوردها دو سالی که وزارت علوم توجه مضاعفی برای توجه دانشجویان به عالمان و دانشمندان بزرگ ایران زمین داشته است و در این راستا نصب تندیس و تصاویر دانشمندان در دانشگاهها را مدنظر قرار داده است.

ایران مهد دانشمندان وعالمانی است که سفر کرده یا در قید حیاتند. عالمانی که همیشه دنیای زیباتر را برای جهانیان جستجو کرده و سالهای عمر خود را برای بهبود وضعیت بشریت نثار می کنند. بزرگانی سکوت شب هنگام را با دانش پژوهی به پویایی صبح هنگام متصل کرده و اسرار دانایی را برای جامعه بشریت جستجو می کنند.

هر اقدام و فعالیتی که در راستای توسعه دانش، تکریم عالم و ترویج پژوهش در جامعه ایرانی ما صورت گیرد قابل تقدیر است. برگزاری نکوداشت بزرگان توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و همایش چهره های ماندگار نمونه های قابل تقدیری در این زمینه هستند. نصب بیلبوردهای منقش به تصاویر محققان کشور در جای جای تهران بزرگ توسط مدیریت شهری با همکاری ارگانهای مختلف نیز اقدامی کاملا پسندیده و در راستای ارتقای علم و پژوهش در کشور است.

و اما یک توصیه ...