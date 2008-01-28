احتمال وقوع بهمن در گذرگاههای ارتباطی شمال به جنوب البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: به سبب پیش بینی افزایش نسبی دما و وزش باد در محدوده کوههای البرز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و در ادامه آن شروع بارش مجدد از اوایل پنج شنبه، رخداد بهمن در گذرگاههای ارتباطی شمال به جنوب البرز در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه دور از انتظار نیست.

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