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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۹

سازمان هواشناسی هشدار داد:

احتمال وقوع بهمن در گذرگاههای ارتباطی شمال به جنوب البرز

احتمال وقوع بهمن در گذرگاههای ارتباطی شمال به جنوب البرز

سازمان هواشناسی کشور نسبت به افزایش نسبی دمای هوا و احتمال وقوع بهمن در گذرگاههای ارتباطی شمال به جنوب البرز هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: به سبب پیش بینی افزایش نسبی دما و وزش باد در محدوده کوههای البرز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و در ادامه آن شروع بارش مجدد از اوایل پنج شنبه، رخداد بهمن در گذرگاههای ارتباطی شمال به جنوب البرز در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه دور از انتظار نیست.
کد مطلب 628662

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