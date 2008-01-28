برگزاری سیزدهمین کنگره بین المللی علوم پزشکی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر محمد بهشتی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون 150 مقاله علمی از داخل کشور و مقالاتی نیز از 10 کشور خارجی به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

به گفته وی ، مقالات دریافتی پس از بررسی هیئت داوران در دو بخش گفتاری و پوستر ارائه خواهد شد.

دکتر بهشتی در ادامه یادآور شد : این همایش در راستای برگزاری سلسله همایش های بین المللی علوم پزشکی کشور و با اهداف تبادل اطلاعات و ارایه یافته های جدید علوم پزشکی وپیراپزشکی در ایران برپا می شود.

وی ارائه مقالات علمی مختلف از محققان برتر داخلی و خارجی را برای اساتید ودانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی مفید خواند و گفت: این همایش در محورهای علوم پزشکی ، پزشکی بالینی، دندان پزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی، تغذیه، علوم آزمایشگاهی برگزار خواهد شد.

بهشتی برپایی چنین همایشی را توسط یک دانشکده و انجمن علمی در سطح کشور بی نظیر دانست و افزود: با توجه به فعالیت های انجام شده ، دبیر خانه دائمی همایش بین المللی علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایجاد می شود.