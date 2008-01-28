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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۰

برگزاری سیزدهمین کنگره بین المللی علوم پزشکی در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز گفت: سیزدهمین کنگره بین المللی علوم پزشکی ایران اردیبهشت سال آینده در این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر محمد بهشتی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون 150 مقاله علمی از داخل کشور و مقالاتی نیز از 10 کشور خارجی به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

به گفته وی ، مقالات دریافتی پس از بررسی هیئت داوران در دو بخش گفتاری و پوستر ارائه خواهد شد.

دکتر بهشتی در ادامه یادآور شد : این همایش در راستای برگزاری سلسله همایش های بین المللی علوم پزشکی کشور و با اهداف تبادل اطلاعات و ارایه یافته های جدید علوم پزشکی وپیراپزشکی در ایران برپا می شود.

وی ارائه مقالات علمی مختلف از محققان برتر داخلی و خارجی را برای اساتید ودانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی مفید خواند و گفت: این همایش در محورهای علوم پزشکی ، پزشکی بالینی، دندان پزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی، تغذیه، علوم آزمایشگاهی برگزار خواهد شد.

بهشتی برپایی چنین همایشی را توسط یک دانشکده و انجمن علمی در سطح کشور بی نظیر دانست و افزود: با توجه به فعالیت های انجام شده ، دبیر خانه دائمی همایش بین المللی علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایجاد می شود.

کد مطلب 628670

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