اعلام آمادگی 26 کشور برای حضور در رقابت های بین المللی زورخانه ای جام فجر

تاکنون بیش از 26 کشور آمادگی خود را جهت شرکت در مسابقات بین المللی ورزش های زورخانه ای جام فجر که از تاریخ 27 بهمن لغایت اول اسفند ماه در جزیره کیش برگزار می شود، اعلام کرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دراین رقابت ها درکنارکشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، کانادا، پاکستان، هند، نپال، سریلانکا، گرجستان، لیتوانی، بلاروس، اوکراین، آذربایجان، تایوان ، افغانستان، تاجیکستان، عراق ، کره جنوبی ، فیلیپین، اندونزی ، سودان ، مصر ، نیجریه، اوگاندا، لبنان، دو تیم از جمهوری اسلایم ایران نیز در این مسابقات شرکت خواهند داشت.
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