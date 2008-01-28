اعلام آمادگی 26 کشور برای حضور در رقابت های بین المللی زورخانه ای جام فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین رقابت ها درکنارکشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، کانادا، پاکستان، هند، نپال، سریلانکا، گرجستان، لیتوانی، بلاروس، اوکراین، آذربایجان، تایوان ، افغانستان، تاجیکستان، عراق ، کره جنوبی ، فیلیپین، اندونزی ، سودان ، مصر ، نیجریه، اوگاندا، لبنان، دو تیم از جمهوری اسلایم ایران نیز در این مسابقات شرکت خواهند داشت.

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