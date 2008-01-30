جهان اسلام نباید در برابر محاصره ظالمانه غزه سکوت کند

به گزارش خبرگزاری مهر،رژیم صهیونیستی حدود دو هفته است که نوارغزه را در محاصره کامل قرار داده و تمام گذرگاههای این منطقه را بسته است.

این محاصره سبب شد شهروندان نوارغزه با منفجر کردن دیوار مرزی مصر و رفح در جنوب نوارغزه، به شهرکهای مرزی مصر هجوم برده و مایحتاج غذایی خود را فراهم کنند.



از سوی دیگر آمریکا بار دیگر در ادامه حمایتهای همه جانبه خود از رژیم صهیونیستی، شب گذشته حتی از صدور یک بیانیه غیر الزام آور درباره بحران غزه که خواهان لغو محاصره این منطقه از سوی رژیم اسرائیل می شد، جلوگیری کرد.

خالد البطش از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین در غزه در گفتگوی تلفنی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر اظهار داشت : اقدام ملت فلسطین در بازگشایی مرز غزه و مصر؛ شکست سیاستهای آمریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه به اثبات رساند ونشان داد که ملت فلسطین همواره می تواند از برگ های برنده ای برخوردار باشد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر درباره وجود تحلیلهایی مبنی بر کاهش همدردی ملتهای اسلامی وعربی پس ازشکسته شدن مرزها و ورود فلسطینیان به مصر گفت : مسئله آنگونه که تصور شده نیست؛هدف ملت فلسطین دستیابی به مستلزمات ونیازهای اولیه خود بود که آن را از بازارهای مصر خریداری کردند؛ در واقع می توان آن را شکستن مرزها دانست نه شکستن محاصره ، با این حال اکنون ما در غزه با کمبود بسیار شدید وبحرانی گاز مایع ، نفت، مواد سوختی وبرق روبروهستیم واین مسائل تنها با تامین مستمر و حمایت جهان عرب واسلام از طریق مصر امکان پذیر است.

این رهبرجهاد اسلامی فلسطین در ادامه خطاب به ملتهای اسلامی تاکید کرد: این عدالت نیست که نفت جهان اسلام، سه چهارم شهرهای جهان را روشن کند وآنگاه غزه در تاریکی فرو رود، محاصره به پایان نرسیده است وملتهای اسلامی نباید دست از تلاش برای شکستن آن بردارند.

وی خاطر نشان کرد : ملت فلسطین محاصره را نشکسته است، بلکه حفره هایی در آن ایجاد کرده است تا بتواند برخی ازنیازهای انسانی خود را تامین کند؛ در حالی که همچنان حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه ادامه داشته وبخشهای زیادی از نوار غزه شب ها را در تاریکی وبدون برق به صبح می رسانند.