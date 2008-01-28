  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۳

قائم‌مقام وزیر خارجه زامبیا:

انقلاب اسلامی ایران الگویی برای انسانهای آزاده جهان است

پیری قائم‌مقام وزیر خارجه زامبیا معتقد است انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) به عنوان الگو برای مردم آزاده جهان به‌ویژه مردم افریقا مطرح است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیری قائم مقام وزیر خارجه زامبیا با اسدی موحد سرپرست نمایندگی فرهنگی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار  پیری ضمن اشاره به سفر اخیر خود به ایران و آشنائی با فرهنگ و دست آوردهای انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) به عنوان الگو برای مردم آزاده جهان به‌ویژه مردم افریقا است.

وی گفت: متأسفانه با و جود گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی به‌خاطر تبلیغات سوء دشمنان ایران، امکانات و منابع معنوی و مادی ایران بر مردم و مسئولان کشورهای افریقا مخفی مانده‌اند. 

کد مطلب 628701

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها