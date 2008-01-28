انقلاب اسلامی ایران الگویی برای انسانهای آزاده جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیری قائم مقام وزیر خارجه زامبیا با اسدی موحد سرپرست نمایندگی فرهنگی ایران دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار پیری ضمن اشاره به سفر اخیر خود به ایران و آشنائی با فرهنگ و دست آوردهای انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) به عنوان الگو برای مردم آزاده جهان بهویژه مردم افریقا است.
وی گفت: متأسفانه با و جود گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی بهخاطر تبلیغات سوء دشمنان ایران، امکانات و منابع معنوی و مادی ایران بر مردم و مسئولان کشورهای افریقا مخفی ماندهاند.
