آتش سوزی در بانک مرکزی/آمادگی 9 هزار نفر از عشایر برای پیوستن به ارتش و پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، پلیس عراق امروز از وقوع آتش سوزی در بانک مرکزی عراق در بغداد خبر داد.

این آتش سوزی خسارتهایی را به ساختمان بانک و محتویات آن وارد کرد. کمیته ای برای بررسی علت وقوع این آتش سوزی تشکیل شده است.

خبرگزاری فرانسه نیز از آمادگی 9 هزار نفر از نیروهای شوراهای بیداری برای پیوستن به نیروهای مسلح عراق خبر داد.

"گریگوری اسمیت" یکی از ژنرالهای ارتش آمریکا در عراق در این رابطه اعلام کرد: این افراد که با ارتش آمریکا در مبارزه با عناصر القاعده همکاری می کنند؛ در آستانه آغاز برنامه های آموزشی قرار دارند.

به گفته وی، بقیه نیروهای شوراهای بیداری نیز همواره در انتظار فرصتهایی برای پیوستن به پلیس و ارتش هستند.

جمعیت هلال احمر عراق نیز امروز اظهار داشت : آمار تلفات انسانی انفجاری که روز چهارشنبه گذشته در ساختمان بمب گذاری شده در غرب موصل رخ داد، به 60 کشته و 280 زخمی رسید.

بیشتر قربانیان را کودکان، زنان و افراد کهنسال تشکیل می دادند.



این در حالی است که یکی از فرماندهان شورای بیداری عراق تهدید کرده است که اگر اعضای این گروه به ارتش و پلیس عراق نپیوندند، حمایت خود را از آمریکا متوقف خواهد کرد و اجازه بازگشت القاعده را خواهد داد.



به گزارش مهر به نقل از ایندیپندنت،"ابومعروف" فرمانده 13 هزار جنگجویی که قبلا بر ضد آمریکاییها می جنگیدند و سال گذشته مسیر مبارزات خود را به سمت القاعده برگرداندند، گفت :"اگرهیچ تغییری در سه ماه آینده انجام نشود، بار دیگر جنگی به راه خواهد افتاد." ابومعروف و گروهش در پناهگاه خود در فلوجه و اطراف آن، القاعده را شکست دادند.