مسابقه طراحی و ساخت روزنامه دیواری با موضوع دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع مسابقه آزاد و شرکت در مسابقه ویژه دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان اعلام شده است.

علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه می توانند در گروه های سه نفره خانم یا آقا تا تاریخ 11 بهمن ماه با اعلام نام، نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، نام مدرسه، نشانی ای میل و شماره تماس به نشانی پست الکترونیکی anjoman@tebyan.net ثبت نام کرده و پس از پایان مهلت ثبت نام افراد طی جلسات حضوری و با استفاده از محیط مجازی که در انجمنها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، هماهنگیهای لازم را با یکدیگر انجام داده و پس از آماده کردن محتوای روزنامه دیواری از تاریخ 16 تا 18 بهمن ماه (سه شنبه تا پنج شنبه) در تبیان با استفاده از امکاناتی که در اختیار ایشان قرار می گیرد - اعم از فضا و امکانات طراحی و ساخت روزنامه دیواری - آثار خود را آماده کنند.

پس از اتمام مهلت ساخت روزنامه دیواری و بررسی هیئت داوران، ضمن برگزاری نمایشگاهی از روزنامه دیواریهای ارائه شده از صاحبان آثار برتر طی مراسمی در روز 20 بهمن تقدیر می شود.

شرط ثبت نام در این مسابقه عضویت در سایت تبیان است و کاربرانی که عضو سایت نیستند با مراجعه به بخش عضویت می توانند جهت احراز این شرط اقدام کنند.

به سئوالات کاربران در مبحث ایجاد شده، در انجمن علوم سیاسی سایت تبیان پاسخ داده خواهد شد.