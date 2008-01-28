قله سهند تبریز میزبان کوهنوردان شمال غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی شامی نژاد، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صعود زمستانه کوهنوردان شمال غرب کشور به میزبانی هیئت کوهنوردی آذربایجان شرقی به قله کمال (قوش گلی) سهند تبریز جمعه 12 بهمن ماه به مناسبت اولین روز نکوداشت و گرامیداشت ایام الله دهه مبارکه فجر برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: در این صعود زمستانی، کوهنوران شمال غرب کشور به منطقه زیبای قوچ گلی سهند تبریز واقع در 20 کیلومتری تبریز واقع صعود می کنند.

به گفته وی در این صعود سراسری، کوهنوردان استانهای آذربایجان غربی، قزوین، گیلان، زنجان، اردبیل همچین هیئت‌های کوهنوردی شهرستان‌های تابعه استان آذربایجان شرقی و گروه‌ های کوهنوردی شهرستان تبریز حضور می یابند.

شامی ‌نژاد در خوصوص زمان این صعود یادآور شد: صعود سراسری به قلّه قوش گلی (کمال سهند) راس ساعت شش و 30 دقیقه صبح از مسیر پیست اسکی سهند به مناسبت گرامیداشت بیست و نهمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به میزبانی هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: طی برنامه ریزیهای انجام شده، مراسم افتتاحیه صعود راس ساعت 17 مورخ 11 بهمن در سالن فتح خیبر تبریز برگزار خواهد شد و داشتن بیمه ورزشی و داشتن تجهیزات و وسایل انفرادی زمستانی برای صعود یک روزه برای عموم شرکت کنندگان در صعود الزامی است.