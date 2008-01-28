به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این فیلمها در دو ساعت 30/15 و 30/17 با زیرنویس فارسی اکران میشود و ساعت 30/15 به ترتیب فیلمهای "متعلق به شیطان" آلن جی پاکولا، انیمیشن "زنبور عسل"، "مرد آرام" جان فورد و "حس ششم" ام. نایت شیامالان با بازی برویس ویلیس روی پرده خواهند رفت.
در ساعت 30/17 نیز فیلمهای "رهایی از شاوشنک" فرانک دارابانت با بازی مورگان فریمن، "صحرا" بریک ایسنر، "آبشار فرشته" دیوید وان آناکین با بازی پیرس برازنان و "چارلی و کارخانه شکلاتسازی" تیم برتن روی پرده میرود. عموم علاقمندان برای دیدن این فیلمها میتوانند به سینما کوچک حوزه هنری در تقاطع خیابانهای حافظ و سمیه مراجعه کنند.
نظر شما