به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور جمع کثیری از خبرنگاران در جاکارتا برگزار شد، روسای سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و آژانس ناظر بر بازار سرمایه و نهادهای مالی اندونزی بر اجرای دقیق متن این تفاهم‌نامه تاکید کردند.

تبادل اطلاعات، همکاری برای ارتقای سطح نقدینگی در بازارهای اوراق بهادار دو طرف، بررسی فرصت های همکاری های راهبردی جهت پذیرش و داد و ستد متقابل، برگزاری دوره های آموزشی و سایر امور مرتبط در بازار سرمایه از مهم‌ترین مفاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با آژانس ناظر بر بازار سرمایه و نهادهای مالی اندونزی است.

در پایان این نشست، هیئت اعزامی بازار سرمایه ایران در مورد برنامه عملی ( Action Plan ) این تفاهم نامه با مقامات آژانس ناظر بر بازار سرمایه و نهادهای مالی اندونزی به بحث و تبال نظر پرداختند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، بورس اندونزی در سال 2007 میلادی با ارزش جاری بیش از 200 میلیارد دلار در مکان دوم برترین بورس‌های قاره آسیا ( پس از چین) قرار گرفت.