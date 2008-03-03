به گزارش خبرگزاری مهر، دایرة‌المعارف قرآن [EQ] برای نزدیک‌ سازی هرچه بیشتر مطالعات قرآنی مسلمانان و محققان غربی تدوین می‌شود و از این لحاظ در نوع خود بی‌‌نظیر است.

طرح این مجموعه عظیم از سال 1993 ریخته شد. نویسندگان با پشت‌سر داشتن تجربه گرانبهای دو ویرایش دایرة‌المعارف اسلام (EI1, EI2) و درس‌آموزی از نوع نگرش حاکم بر آن و واکنش کشورها و محققان اسلامی به آن در پی آن بودند که اثری مرجع با همان خصوصیات اما با نگاه همدلانه و مشارکت بیشتر محققان اسلامی،‌ مختص به قرآن و مطالعات قرآنی فراهم آورند.

متولی انجام این پژوهش دانشگاه لایدن است که یکی از مهمترین مراکز اسلام‌شناسی در اروپاست و بسیاری از محققان طراز اول کنونی با آن همکاری دارند و در پیشینه کار خود مدیریت طرح عظیم دایرة‌المعارف اسلام را داشته است.

ویراستاری این دایرة‌المعارف برعهده جین دامن مک اولیف بوده و مجموعه‌ای از بهترین قرآن‌پژوهان غربی از جمله آندره ریپین و ویلیام گراهام هیئت ویراستاران آن را شکل می‌دهند.

کل دایرة‌المعارف مشتمل بر پنج جلد است و حدود سه هزار صفحه دائیرة‌المعارف نگاشته شده است. اولین جلد این اثر در سال 2001 به چاپ رسید و در سال 2006 با چاپ پنجمین و آخرین جلد،‌ مجموعه عظیم پس از 13 سال به اتمام رسید .

نویسندگان مدخل‌ها همه از محققان و اسلام‌پژوهان معتبر و سرشناس هستند و نگارش بسیاری از مدخل‌ها بر عهده محققانی از سراسر کشورهای اسلامی از جمله ایران بوده است. در نقدها و مرورهایی که بر این اثر نوشته شده آن را مرجعی اصیل و یگانه در مطالعات اسلامی و قرآنی تلقی کرده‌اند.

مداخل متنوع این دائرة‌المعارف را می‌توان در چند گروه جای داد: مفاهیم ، اعلام (اشخاص، اماکن،‌ وقایع فرق و گروه‌ها)، علوم قرآنی، تاریخ مطالعات قرآنی، قرآن و دیگر ادیان، ‌قرآن و فرق اسلامی و قرآن و علوم و فنون و هنرهای اسلامی.