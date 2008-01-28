دانشگاه مازندران به مجمع علمی تخصصی جهانی کارآفرینی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علی آقاجانی، عصر دوشنبه در نشست خبری با نمایندگان خبرگزاری ها در بابلسر گفت: این مجمع (دیده بان) جهانی به عنوان یک کنسرسیوم دانشگاهی ضمن ارزیابی و ارائه داده های پژوهشی معتبر در خصوص فعالیتهای کارآفرینانه کشورهای عضو به کشف و شناسایی عوامل موثر در ارتقای سطح ملی فعالیتهای این حوزه می پردازد.

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران افزود: دفتر مرکزی GEM-IRAN در دانشگاه تهران با هدف جلب مشارکت کلیه دانشگاه های کشور در برنامه پژوهشی GEM اقدام به ایجاد شبکه ملی GEM کرده و دانشگاه مازندران نیز در حوزه شمال کشور به عنوان یکی از اعضا به این سازمان پیوست.

وی بیان داشت: GEM با هدف سنجش و ترازیابی سطح فعالیت کارآفرینانه میان کشورهای مشارکت کننده، کشف رابطه نظام مند میان کارآفرینی و رشد اقتصاد ملی، شناسایی عواملی که منتج به سطوح بالاتری از کارآفرینی می شوند و شناسایی عوامل مؤثر در ارتقای سطح ملی فعالیت کارآفرینانه تشکیل شده است.

آقاجانی با اشاره به اینکه ایران در سال 2007 به عضویت این مجمع جهانی در آمده یادآور شد: عضویت در GEM این فرصت را به ایران می دهد که از تجارب سایر کشورها در امر توسعه کارآفرینی مطلع شود و وضعیت خود را در این مورد با سایر اعضاء مقایسه و نتایج حاصل از برنامه ها و سیاست های توسعه کارآفرینی را در دیگر کشورها ارزیابی کند.



آقاجانی تصریح کرد: دیده ‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) در سال 1997 با مشارکت دانشجویان کشورهای انگلیس، آمریکا، فنلاند و ایرلند، کالج بابسون، دانشکده کسب ‌و کار لندن و با حمایت بنیاد کارآفرینی کافمن آغاز به کار کرده است و هدف اصلی آن ارزیابی و ارائه داده‌ های پژوهشی معتبر در سطح بین ‌المللی است.

این مجمع هم اکنون دارای 44 عضو در سراسر جهان است و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به عنوان نماینده ایران در این مجمع حضور دارد.

در حال حاضر 43 کشور عضو GEM هستند که جمهوری اسلامی ایران با موافقتنامه چهارم اکتبر 2007 شورای عمومی جدیدترین عضو آن است.

در منطقه خاورمیانه و آسیای شمالی شرقی نیز ایران پس از ترکیه و قزاقستان سومین کشوری است که به عضویت دیده ‌بان جهانی کارآفرینی درآمده است.