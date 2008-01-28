نتایج آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 87-86 اعلام شده است و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به نشانی http://dme.hbi.ir با درج شماره شناسنامه و داوطلبی از نتیجه آزمون مطلع شوند.

آزمون کتبی دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی سال جاری با رقابت 2 هزار و 724 نفر داوطلب در 29 رشته جمعه 9 آذرماه و مرحله دوم آزمون نیز به صورت شفاهی در روزهای پنجشنبه و جمعه 20 و 21 دی ماه برگزار شد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، مرحله دوم آزمون پذیرفته شدگان واجد شرایط استفاده از آئین نامه ظرفیت مازاد پذیرش دانشجو دکتری تخصصی پزشکی در روزهای 10 تا 15 بهمن ماه برگزار می شود. نتایج نهایی این پذیرفته شدگان نیز پس از برگزاری آزمون مرحله دوم منتشر می شود.

ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی 286 نفر و این ظرفیت در بخش مازاد 88 نفر اعلام شده است.