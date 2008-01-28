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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۲۹

گروگانگیری مسلحانه در مدرسه ای در پاکستان

گروگانگیری مسلحانه در مدرسه ای در پاکستان

گروهی از افراد مسلح تندرو امروز 250 دانش آموز را در یک مدرسه واقع در شمال غربی پاکستان به گروگان گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نواز وزیر کشور پاکستان درگفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت : حدود 7 تروریست 200 تا 250 دانش آموزان یک مدرسه را به گروگان گرفته اند.

وی افزود: تروریستها خواهان خروج از مدرسه هستند و دولت محلی درحال مذاکره با آنها است و امیدواریم که مسئله به طور مسالمت آمیز حل و فصل شود.

پلیس محلی پاکستان گفت : این افراد مسلح وارد مدرسه واقع در نزدیک  شهر کاراک در شمال غربی پاکستان شدند. این افراد برای ربودن یک کارمند بهداشت تلاش کردند که پلیس آنها را تعقیب کرده و یک نفر را کشت و بقیه وارد این مدرسه شدند.

یک مسئول پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت : دانش آموزان را به گروگان گرفته اند و نمی دانیم که شمار آنها چند نفر است، اما فکر می کنیم دهها دانش آموز باشند.

برپایه این گزارش، عملیات گروگانگیری درنزدیک مناطق قبیله نشین پاکستان روی داده است که به پناهگاه شورشیان نزدیک به شبکه تروریستی القاعده تبدیل شده است.

کد مطلب 628776

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