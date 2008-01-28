موزه بزرگ مردم شناسی هرمزگان در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی دریانورد ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این موزه به عنوان موزه مرجع حوزه جنوب کشور با عنوان موزه "خلیج فارس" در بندرعباس ایجاد می شود و کار پیگیری بازگرداندن برخی اشیا تاریخی منطقه هرمزگان که به واسطه فقدان موزه به سایر استانها انتقال داده شده، ادامه می یابد تا شاید گنجینه مناسبی از آثار فرهنگی کهن هرمزگان در استان فراهم شود.

وی بیان داشت: این موزه با دو هزار و 400 متر مربع فضا در سه طبقه و از محل منابع استانی طراحی و ساخته شده است و برای ایجاد آن اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال هزینه شده است.

دریانورد از ایجاد این مرکز به عنوان رخدادی بزرگ در عرصه میراث فرهنگی هرمزگان یاد کرد و افزود: در سراسر استان خرده فرهنگ ها و سنت های ویژه ای وجود دارد که با حفظ و نگهداری این آیین ها به صورت نمادین در این مرکز، کار حفظ و نگهبانی از آنها با دقت و تلاش بیشتری صورت می گیرد.