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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۲۹

490 میلیارد ریال اعتبار به بنگاه های زودبازده شهریار اختصاص یافته است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فنی عمرانی فرماندار شهریار گفت: به بخش بنگاه های زودبازده شهریار 490 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که هزار و 389 طرح تایید شده، مبلغ 740 میلیارد ریال هزینه دربر داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حسین سرچه پیما، ظهر امروز در جلسه شورای اداری فرمانداری شهریار اظهار داشت: بیش از هزار و 700 پروژه با اعتباری بالغ بر حدود هزار میلیارد ریال به بانکها معرفی شده است و از طرف بانکها به 991 طرح منعقد شده، حدود 400 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: با جذب اعتبارات یاد شده، سه هزار و 547 نفر در شهرستان شهریار مشغول به کار شدند.

این مسئول افزود: کار پیگیری و عملیات اجرایی مانند گود برداری و تجهیز کارگاه های بیمارستان 313 تختخوابی شهریار انجام شده اما به دلیل برودت هوا، عملیات احداث مدت زمان کوتاهی به تعویق افتاد و هم اکنون عملیات شروع شده است.

سرچه پیما بیان داشت: تا پایان سال آینده، بیمارستان 313 تختخوابی شهریار به بهره برداری می رسد و شهروندان می توانند از خدمات آن بهره مند شوند.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهریار عنوان کرد: در بخش حمل و نقل با توجه به سهمیه بندی بنزین، تعداد اتوبوسهای سطح شهریار 49 دستگاه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در ناوگان تاکسیرانی 299 تاکسی اضافه شد به نحوی که سال گذشته هزار و 462 تاکسی و امسال هزار و 761 تاکسی نارنجی در سطح شهرستان به جابجایی مسافران می پردازند.

این مسئول اعلام کرد: تعداد تاکسیهای کاپوت سبز در سال گذشته هزار و 700 عدد بوده که امسال به دو هزار و 398 دستگاه رسیده است.

همچنین در این مراسم فرماندار شهریار یادآور شد: تعداد 12 پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال، هفت پروژه پست با اعتباری بالغ بر 490 میلیون ریال و شش پروژه جهاد کشاورزی با اعتبار پنج میلیون و 929 هزار ریال در دهه فجر امسال افتتاح می شود.

کد مطلب 628784

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