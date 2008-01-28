به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح رادیو ایران صدا با حضور عزت الله ضرغامی رئیس رسانه ملی، حسن خجسته معاون صدا، حمیدرضا صحراگرد مدیر رادیو ایران صدا و دیگر مدیران و برنامه سازان در سالن اجتماعات ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

ضرغامی در این مراسم گفت: "تعریف من از افتتاح شبکه ایران صدا این است که در دنیای امروز با توجه به قابلیت‌های جدید در رسانه ما مرز معین رسانه مکتوب، صدا و تصویر به هم ریخته و نگاه امروز رسانه‌ها نگاهی جدید است. امروز مردم با رسانه‌های مجازی بیشتر سرو کار دارند و برای استفاده از رادیو اینترنتی روش‌های کم هزینه و تسهیلات فوق العاده وجود دارد و کاربران می‌توانند با کیفیت خوب از این سرویس استفاده کنند."

وی در ادامه افزود: "رادیو اینترنتی هزینه گزاف فرستنده‌ها و پیچیدگی‌های فنی ندارد. رادیو اینترنتی ایران صدا می‌تواند دانش مخاطبان را افزایش دهد."

در ادامه مراسم، مدیر ایران صدا اشاره کرد: "این شبکه رادیویی از اواسط شهریور ماه امسال کار خود را با 24 ساعت برنامه در طول روز به صورت غیررسمی شروع کرد. هدف استفاده از سرور و آرشیو غنی شبکه‌های مختلف رادیویی در داخل این شبکه بود که آن را راه‌اندازی کردیم."



وی خاطر نشان کرد شبکه رادیویی ایران صدا چهار اردیبهشت سال 87 همزمان با سالگرد تاسیس رادیو به صورت رسمی افتتاح می‌شود. برنامه‌های موسیقی، نمایش، سخنرانی و .... از برنامه‌های شبکه رادیویی ایران صدا است که شامل هفت سرویس اجتماعی، دانش، قرآن، موسیقی و .... است.



مراسم افتتاح رادیو ایران صدا با بازدید ضرغامی از مقر این شبکه در ساختمان شهدای رادیو به پایان رسید.