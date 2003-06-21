مسابقه هنري «سايه روشن» مرداد ماه امسال توليد مي شود

تهيه كننده اين برنامه به خبرنگار هنري خبرگزاري مهر گفت: در ميان مسابقه هاي مختلف علمي و فرهنگي كه از شبكه هاي مختلف صدا و سيما تا امروز پخش شده است، همواره كمبود يك مسابقه هنري احساس مي شد. البته پيش از اين مسابقه هايي به طور اختصاصي در زمينه سينما يا ديگر رشته هاي هنري وجود داشت، اما جاي مسابقه اي كه به همه آنها به طور مساوي بپردازد كاملا" احساس مي شد.

حسين فرخي افزود : در مسابقه « سايه روشن» دانشجويان و دانش آموختگان رشته هاي مختلف هنري اعم از نمايش، سينما، موسيقي، نقاشي، گرافيك، معماري و ديگر رشته ها در كنار هم قرار مي گيرند و به سوال هاي كارشناسان پاسخ مي گويند. تلاش شده است سوال هاي اين مسابقه در دو گروه عمومي و اختصاصي مطرح شود تا اين برنامه ضمن جذب مخاطبان خاص كه دانشجويان هنر هستند، با مخاطبين عام نيز ارتباط برقرار كند. همچنين ما كوشيده ايم سوال هاي اين مجموعه از سوي اساتيدي طرح شود كه در حال حاضر در دانشگاه ها مشغول تدريس هستند تا به اين شكل سوال ها كاملا" وجهي علمي و آكادميك داشته باشد و براي بيننده هاي اين برنامه مفيد واقع شود.

مسابقه تلويزيوني «سايه روشن» اكنون مراحل پيش توليد را سپري مي كند و قرار است از اوايل مرداد ماه توليد آن آغاز شود. اين برنامه در قالب 26 قسمت 40 دقيقه اي توليد و پخش خواهد شد كه 13 قسمت آن اختصاص به شركت كنندگان زن و 13 قسمت مختص شركت كنندگان مرداست.



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