دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال آغاز شد / غیبت 5 بازیکن در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش پرسنل خدمات کمپ تیم های ملی فوتبال برای آماده کردن زمین شماره یک در نهایت منجر به برف روبی از یک نیمه زمین شد تا ملی پوشان در این شرایط تمرینات خود را برای حضور در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آغاز کنند.

در تمرین امروز از جمع 28 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی تنها 23 نفر حضور داشتند. مهدی رجب زاده، علی سامره، مهدی مهدوی کیا، آندرانیک تیموریان و مسعود شجاعی لژیونرهای غایب تمرین امروز بودند که بنابه دلایل مختلف از همراهی سایر بازیکنان بازماندند.

همانطور که عنوان شد کار آماده سازی تیم تنها در یک نیمه از زمین دنبال می شد که همین مسئله کار مربیان را برای مرور کارهای تاکتیکی دشوار کرده بود به همین خاطر کلیه مراحل آماده سازی تیم ملی خلاصه شد به مرور تمرینات تاکتیکی و حرکات سبک بدنی که در حدود 75 دقیقه به طول انجامید.

منصور ابراهیم زاده مربی تیم ملی فوتبال کشورمان که چندی پیش پای خود را به تیغ جراحان سپرده است، امروز با عصا کنار زمین ایستاده بود و از بیرون بر کار ملی پوشان نظارت داشت. افشین پیروانی و مارکار آقاجانیان نیز داخل زمین توصیه های تاکتیکی وی را به بازیکنان منتقل می کردند و وظیفه تمرین دادن به آنها را بر عهده داشتند. امروز همچنین نناد نیکولیچ سرمربی تیم جوانان کشورمان در اردوی تیم ملی حضور یافته بود و کنار ابراهیم زاده کار بازیکنان را زیر نظر داشت.

مهدی واعظی که در بازی روز گذشته پرسپولیس مقابل پگاه دچار آسیب دیدگی شده بود امروز با کسب اجازه از مربیان به آب درمانی پرداخت و کنار دیگر بازیکنان تمرین نکرد.

محمد نصرتی در تمرین امروز تیم ملی دچار آسیب دیدگی شد اما شدت مصدومیت او به حدی نبود که از زمین خارج شود. مدافع ملی پوش پرسپولیس با کمک کادر پزشکی خیلی زود به جمع دیگر بازیکنان پیوست.