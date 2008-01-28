ارزش معاملات بورس کالای ایران از 21 میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز دوشنبه بورس کالای ایران 5 هزار و 470 تن عرضه در مقابل 16 هزار و 785 تن تقاضا انجام شد که معاملات شامل شامل 3 هزار و 750 تن عرضه و در مقابل 16 هزار و 540 تن تقاضا برای محصولات فلزی و یک هزار و 720 تن عرضه و در مقابل 245 تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه فولاد ،3 هزار و 500 تن انواع محصولات فولادی در 2 رینگ معاملاتی به ارزش 19 میلیارد و 760 میلیون ریال به صورت نقدی مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن و ارزش 47/92 و 67/91 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در گروه محصولات آلومینیوم ، در یک رینگ معاملاتی 40 تن شمش خالص p 1000 به ارزش 992 میلیون ریال داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 06/1 و 60/4 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در رینگ محصولات کشاورزی ، در گروه کنجاله ، 90 تن کنجاله سویا به صورت نقدی و سلف در 3 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 364 میلیون و 500 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 38/2 و 69/1 درصد از کل بازار بود.

همچنین در گروه ذرت، 155 تن ذرت دانه‌ای به ارزش 438 میلیون و 550 هزار ریال به صورت نقدی و سلف در 2 رینگ معاملاتی جداگانه معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 09/4 و 04/2 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، 1000 تن شکر سفید نیز در این روز عرضه شد که به دلیل فقدان تقاضا برای این محصول هیچ‌گونه داد و ستدی انجام نشد.