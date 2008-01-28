گاز مشهد سهمیه بندی نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا معراجی، بعد از ظهر امروز در کنفرانس مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر همچنان شهرستان کاشمر با مشکل گاز مواجه است و در شهرهای بردسکن و خلیل ‌آباد شدت این قطعی‌ها کمتر است، اما سایر مناطق استان مشکلی ندارند و در مشهد هیچ نگرانی در زمینه سهمیه ‌بندی گاز خانگی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی اظهار داشت: برای صرفه جویی در مصرف، گاز صنایع کوچک، بخشها و مجتمع های تجاری و نیز اداری با هماهنگی استانداری استان قطع شد.

وی خاطرنشان کرد: مصرف روزانه استان با وجود صرفه ‌جویی‌ها و محدودیتها، ‪ ۳۲‬میلیون مترمکعب در بخش خانگی است و در بخشهای تجاری و اداری حدود چهار میلیون متر مکعب است که برابر با مصرف خانگی دو شهرستان نیشابور و سبزوار است.

معراجی یادآور شد: برای شهرستانهای مختلف متناسب با جمعیت مشترکین خانگی آن سهمیه ‌ای تعیین شده که مدیران شهرستانها این سهمیه را به مشترکین خانگی می ‌رسانند.

وی بیان داشت: محدودیت و یا قطع گاز در این بخشها تا زمانی که متوسط دمای هوای استان به دو تا سه درجه زیر صفر افزایش یابد، ادامه خواهد یافت.

معراجی میزان تولید گاز پالایشگاه خانگیران سرخس را که تامین ‌کننده گاز مصرفی استان است،‪ ۵۴ ‬میلیون متر مکعب ذکر کرد و اظهار داشت: از این میزان ‪ ۱۰‬درصد آن مصرف خود پالایشگاه است و ‪ ۴۶‬میلیون متر مکعب آن نیز به درون خط انتقال فرستاده می‌شود.

وی یادآور شد: از 54 میلیون متر مکعب گاز تولید شده در خانگیزان، ‪ ۳۲‬میلیون متر مکعب آن در استان مصرف می شود و چهار میلیون متر مکعب آن به خراسان شمالی و بقیه به گلستان و مازندران ارسال می‌شود.