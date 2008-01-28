دهه فجر امسال با ارائه خدمات ویژه به شهروندان با شکوهتر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان، عصر دوشنبه در نشست مدیران اجرایی استان برای بررسی راهکارهای برگزاری پرشکوه ایام دهه فجر و ارائه خدمات ویژه به شهروندان گیلانی در این ایام افزود: همه باید تلاش کنند دهه فجر امسال با ارائه خدمات ویژه با شکوهتر از گذشته برگزار شود.

وی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی مدیران اجرایی استان به مردم عنوان کرد: در ارائه خدمات ویژه به مردم در جشن های انقلاب به رغم توجه به رعایت شئون ماه محرم از عنصر ابتکار برای خدمات رسانی و ایجاد روحیه نشاط مضاعف، بیشتر استفاده شود.

استاندار گیلان افزود: مدیران سه دستگاه اجرایی که از نوآوری ویژه ای در برپایی این مراسم استفاده کنند به مردم معرفی و از آنان تقدیر می شود.

در این نشست همچنین رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، معاونین عمرانی، برنامه ریزی، نیروی انسانی و پشتیبانی استانداری، فرمانداران، شهرداران و مدیران اجرایی شرکت کننده هر یک پیشنهادات خود را برای تصویب و اجرا در این خصوص مطرح کردند.