نیازمند برنامه های بومی و ارزشی برای آموزش و پرورش هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علیرضا علی احمدی در دومین نشست هم اندیشی با صاحب نظران تعلیم و تربیت، اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهید بهشتی، امام حسین(ع) ، تهران و علامه طباطبایی، خاطرنشان کرد: نباید از پدیده جهانی شدن اسلام غافل باشیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله کشور و موقعیت فراملی و فرا دستگاهی آموزش و پرورش ، گفت: در آموزش و پرورش رسالتی ورای جمهوری اسلامی ایران داریم به طوری که به دست آوردن جایگاه اول علمی، فنی و اقتصادی در منطقه مستلزم همکاری ها و تعاملات بسیار گسترده تری در سطح منطقه و جهان خواهد بود که البته لازم است این نگاه در تحقق سند چشم انداز لحاظ شود.

علی احمدی افزود: این حقیقتی است که علم در حال شکوفا شدن است و باید به رابطه پویای علمی با آموزش و پرورش توجه نمائیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنین یادآور شد: برنامه های آموزش و پرورش را مبتنی بر دانش برگرفته از نظرات وزرای اسبق آموزش و پرورش ، اندیشمندان، مدیران و کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت تهیه می کنیم تا خطای آن به حداقل برسد.

وی همچنین با اشاره به اصیل نبودن و زمان بر بودن برخی از ماموریت های آموزش و پرورش گفت: باید برخی از مسئولیت های غیر اصیل آموزش و پرورش کاسته شود و این کاری است که به مرور انجام می شود.

لازم به ذکر است ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پایان موضوع احتمالی جلسه آتی با صاحب نظران تعلیم و تربیت را ماموریت های اصیل و غیر اصیل آموزش و پرورش عنوان کرد.