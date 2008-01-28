79 طرح کشاورزی در دهه فجر امسال در گیلان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سید محمدی، عصر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: از این تعداد پروژه 67 مورد توسط بخش خصوصی اجرا شده است.

وی افزود: طرحها و پروژه های عمده قابل بهره برداری جهاد کشاورزی گیلان در دهه فجر امسال شامل احداث بندهای انحرافی آب، تجهیز و نوسازی اراضی، حفر چاه و احداث کانال، توسعه باغات زیتون، ایجاد ایستگاه های پمپاژ، مرغداری و گاوداری در سطح استان است.

سید محمدی همچنین یادآورد شد: مجموع اعتبارات ملی، استانی وهزینه ای این سازمان در سال جاری بیش از 277 میلیارد ریال است.

وی، اعتبارات ملی، استانی و هزینه ای جهاد کشاورزی گیلان را به ترتیب، 123 میلیارد ریال ، 127 میلیارد ریال و 27 میلیارد و 68 میلیون ریال اعلام کرد.