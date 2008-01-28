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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۵۰

79 طرح کشاورزی در دهه فجر امسال در گیلان به بهره برداری می رسد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: در دهه فجر امسال، 79 طرح کشاورزی با اعتبار شش میلیارد و 279 میلیون تومان از محل تسهیلات بانکی با اشتغالزایی برای 236 نفر در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سید محمدی، عصر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: از این تعداد پروژه 67 مورد توسط بخش خصوصی اجرا شده است.

وی افزود: طرحها و پروژه های عمده قابل بهره برداری جهاد کشاورزی گیلان در دهه فجر امسال شامل احداث بندهای انحرافی آب، تجهیز و نوسازی اراضی، حفر چاه و احداث کانال، توسعه باغات زیتون، ایجاد ایستگاه های پمپاژ، مرغداری و گاوداری در سطح استان است.

سید محمدی همچنین یادآورد شد: مجموع اعتبارات ملی، استانی وهزینه ای این سازمان در سال جاری بیش از 277 میلیارد ریال است.

وی، اعتبارات ملی، استانی و هزینه ای جهاد کشاورزی گیلان را به ترتیب، 123 میلیارد ریال ، 127 میلیارد ریال و 27 میلیارد و 68 میلیون ریال اعلام کرد.

کد مطلب 628859

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