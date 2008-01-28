ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از اوضاع غزه / تاکید بر توقف شهرک سازی رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه خود در پایان بحث و بررسی اوضاع فلسطین در بروکسل اعلام کردند: اتحادیه اروپا معتقد است که شهرک سازی درهرجایی از سرزمین های اشغالی براساس قوانین و موازین بین المللی غیرقانونی است و این مسئله شامل شهرک ها در قدس و کرانه باختری هم می شود.

این بیانیه افزود: شهرک سازی مانعی در مسیر صلح است و اتحادیه اروپا از فعالیت های اخیر شهرک سازی بویژه تصمیم ساخت واحدهای مسکونی در منطقه هارهوما (جبل ابوغنیم ) در جنوب شرقی قدس بسیار نگران است.

شایان ذکر است، رژیم صهیونیستی اخیرا از تصمیم خود برای احداث هفت هزار و 300 واحد مسکونی در پنج شهرک صهیونیستی در قدس خبر داد و اعلام کرد: سه هزار واحد مسکونی در شهرکهای جیلو، هزار و 700 واحد در بیسگات زیف، هزار واحد در هارهوما، 400 واحد در نیفی یاکوف و هزار و 200 واحد دیگر در راموت احداث خواهد شد.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار توقف فعالیت های شهرک سازی و برچیدن شهرک هایی شدند که از سال 2001 میلادی در سرزمین های فلسطینی احداث شده است.



اتحادیه اروپا همچنین در بیانیه ای از وضعیت انسانی بحرانی نوار غزه ابراز نگرانی کرد و خواستار از سرگیری ورود کالاها و مواد اساسی و در صدر آن سوخت به نوار غزه شد.

همزمان با دور تازه حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه و کرانه باختری رود اردن که تاکنون به شهادت بیش از 68 فلسطینی و زخمی شدن دهها نفر دیگر منجر شده است، وزیر جنگ این رژیم 27 دیماه دستور بسته شدن تمام گذرگاههای مرزی نوارغزه با مناطق اشغالی 1948 را صادر کرد که این مسئله باعث جلوگیری از ورود فرآورده های سوختی، کالاهای اساسی و دارو به این منطقه شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی یکم بهمن ماه اجازه ورود مقادیر محدودی سوخت به غزه را داد، اما این سوخت رسانی را سوم بهمن ماه به بهانه تخریب دیوار مرزی میان نوار غزه و خاک مصر متوقف کرد.