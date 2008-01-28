واعظی و نصرتی به دیدار با کاستاریکا می رسند

علیرضا شهاب در گفتگو با خبرنگارمهر، درخصوص مصدومیت مهدی واعظی و حضور نیافتن وی در تمرین عصر امروز این تیم گفت: این دروازه بان در بازی دیروز تیمش برابر پگاه، دچار کشیدگی خفیف عضله پا شد و امروز تنها به آب درمانی پرداخت.

وی ادامه داد: واعظی می تواند از فردا درتمرینات گروهی حضور یابد و درصورتیکه کادرفنی تمایل داشته باشد از این دروازه بان برابر کاستاریکا استفاده کند برای همراهی تیم در این دیدار مشکلی نخواهد داشت.

شهاب همچنین درخصوص مصدومیت نصرتی گفت: این بازیکن در تمرین امروز از ناحیه مچ پا آسیب دید، البته مصدومیت او یک ضرب خوردگی جزیی بود و مشکل خاصی برای شرکت درتمرین فردا و دیدار مقابل کاستاریکا ندارد.

دیدار دوستانه تیم های فوتبال ایران و کاستاریکا ساعت 15 روزچهارشنبه 10/11/86 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد و آخرین تمرین ملی پوشان کشورمان پیش از آن دیدار ساعت 15 فردا و به احتمال زیاد در کمپ تیم های ملی انجام می شود.