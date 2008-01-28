رئیس مجمع ملی موریتانی خواستار بازنگری در روابط با رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسعود ولد بلخیر گفت: خون ملت فلسطین روز روشن و در برابر دیدگان جهانیان به زمین می ریزد و غزه محبوب تحت اشغالگری، محاصره و کشتار قرار دارد.

خبرگزاری موریتانی به نقل از بلخیر افزود: این وضعیت ایجاب می کند تا ما نمایندگان ملت موریتانی از دولت بخواهیم که در روابط شرم آور و ننگین با رژیمی که برادران ما را به قتل می رساند و سرزمین های آنها را اشغال و آنان را محاصره می کند، بازنگری کند.

برپایه این گزارش، برای اولین بار است که یک مسئول موریتانی در این سطح و درسخنانی رسمی خواستار بازنگری در روابط دیپلماتیک با رژیم اسرائیل می شود.

جمهوری اسلامی موریتانی یکی از معدود کشورهای عضو اتحادیه عرب است که در سال 1999 میلادی در سایه حکومت معاویه ولد الطایع که در سال 2005 میلادی سرنگون شد، روابط دیپلماتیک با رژیم اسرائیل برقرار کرد.



مسعود ولد بلخیر رهبر ائتلاف مردمی ترقیخواه است که همواره خواهان قطع روابط موریتانی با رژیم اسرائیل است. چندین حزب موریتانی نیز هفته گذشته در نامه ای به رئیس جمهوری موریتانی همین خواسته را مطرح کردند.