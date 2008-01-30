سال 2008 سالی برای کمک به چشمهای تیزبین تلسکوپ فضایی هابل

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان علمی آموزشی ملل متحد سال 2009 را به عنوان "سال بین المللی نجوم" نامگذاری کرده است. زمین نیز یک سیاره است و بنابراین در سال 2009 به عنوان یکی از اجرام کیهانی از سوی دانشمندان بررسی خواهد شد.

این در حالی است که امسال نیز سیاره زمین و ساکنان روی آن از دیدگاه غیر کیهان شناسی مورد مطالعه قرار می گیرند.

در حقیقت سازمان ملل متحد با هدف دفاع از مفاهیم ژئوفیزیک و توجه به توسعه جوامع بشری بدون آسیب رساندن به محیط زیست، سال 2008 را به عنوان "سال بین المللی سیاره زمین" (سیاره زمین، علوم سیاره ای برای جامعه) نامگذاری کرده است.

سال بین المللی سیاره زمین که همکاری تمام جوامع علمی دنیا را می طلبد برنامه هایی را در 10مقوله اصلی پیگیری می کند.

این 10 مقوله شامل بهداشت، آب و هوا، آبهای زیرزمینی، اقیانوسها، اعماق زیرخاک، ابرشهرها، خطرات، منابع طبیعی و حیات است. هرچند در کنار بررسی زمین نباید مطالعه هستی فراموش شود. به همین منظور از 29 تا 31 ژانویه 150 دانشمند از تمام دنیا در کنگره بین المللی بلونیای ایتالیا گردهم آمده اند تا به بررسی جنبه های مختلف تلسکوپ فضایی هابل بپردازند.

تلسکوپ فضایی هابل اکنون هجدهمین سال زندگی خود را پشت سر می گذارد به همین منظور ناسا در آگوست آینده به منظور تعمیر و به روزسازی تجهیزات این دستگاه استثنائی یک ماموریت دشوار را به عهده شاتل فضایی دیسکاوری خواهد گذاشت.

هدف از برگزاری اجلاس بلونیا بررسی فواید انجام این ماموریت است که به طور حتم آخرین کمک به هابل خواهد بود. در حقیقت تلسکوپ "وب جیمز" در چند سال آینده جایگزین این تلسکوپ فضایی خواهد شد که در حال حاضر در فاصله 500 کیلومتری از زمین قرار دارد.

هابل توانسته است نسلی از ستاره شناسان را با جلوه های شگفت انگیز گیتی آشنا کند به طوری که اهمیت این تلسکوپ از تمام تجهیزات و دستگاههای اپتیکی که در تاکنون برای کشف آسمان مورد استفاده قرار گرفته اند، بیشتر است.

تلسکوپ فضایی هابل در سال 1990 در مدار قرار گرفت و به مدت 18 سال اطلاعات و تصاویر شگفت انگیزی را برای کشف رازهای کیهان در اختیار دانشمندان و ستاره شناسان گذاشته است. ناسا تاکنون در سالهای 1997، 1999 و 2002 ماموریتهایی را برای تعمیر و نصب تجهیزات جدید روی هابل انجام داده است و علاوه بر آن در سال 1993 هم ماموریتی را برای حل مشکل آتش سوزی این تلسکوپ اجرا کرد.