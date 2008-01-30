به گزارش خبرنگار مهر، این دایره المعارف که در 250 صفحه به مطالبی درباره بدن انسان، فضا، گیاهان، دانشمندان و... پرداخته، از سوی نشر ذکر منتشر خواهد شد.

از مجید عمیق مجموعه هشت جلدی "علوم قرن بیست و یکم" توسط نشر افق آماده انتشار است. این مجموعه هم برای نوجوانان نوشته شده و به موضوعاتی چون فضا، ژنتیک، پزشکی، ارتباطات و الکترونیک اختصاص دارد.

مجموعه هفت جلدی "منابع طبیعی" از دیگر ترجمه های عمیق است که طی ماه های آتی به وسیله نشر افق عرضه می شود. این مترجم در حال حاضر مشغول ترجمه یک مجموعه 10 جلدی برای کودکان با موضوع اعضای بدن حیوانات است.

مجموعه پنج جلدی "بلایای طبیعی" (نشر قدیانی) از دیگر آثار منتشر شده مجید عمیق در ماه های اخیر به شمار می رود.