آزادی 8 دانشجو طی 3 روز آینده / تشکر از شهرداری تهران برای کاهش جرائم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی در ابتدای نشست با خبرنگاران به خبری که درهفته گذشته در ارتباط با تخلف برخی مدیران شرکت نفت اعلام کرده بود، گفت: نقل این خبر باعث رنجش مسئولان وزارت نفت شده بود اما ایجاب می کند جدا از این مسائل از مسئولان در وزارت نفت ، راه و ترابری وشهرداری تهران به لحاظ اقداماتی که طی هفته های گذشته به لحاظ وضعیت آب و هوایی انجام داده اند تشکر و قدردانی کنیم.

وی تصریح کرد : اقدامات وزارت نفت به خصوص در امر گازرسانی ، وزارت راه و ترابری و همچنین اقدامات شهرداریها بخصوص شهرداری تهران در شرایطی که از لحاظ آب و هوایی در وضعیت خاصی قرار گرفته بودیم باعث کاهش تصادفات و جرائم غیر عمدی شد و به گونه ای ثمره اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ورودی پرونده ها نیز شد.

وی به برگزاری سمینار مشترک روسای کل استانها و مسئولان ستادی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این سمینار مباحثی در ارتباط با انتخابات مطرح شد و تصمیمات مهمی نیز اتخاذ شد.

جمشیدی گفت : تخلفات انتظامی در صورتی که منجر به جرم شود در قوه قضائیه قابل رسیدگی است و این تخلفات عمدتا در محدوده خرید و فروش آرا، رای دادن متقلبانه وبیش از یکبار، رای دادن با شناسنامه دیگری ، اختلال در امر انتخابات و تقلب در شمارش آرا است که بین 3 تا 6 ماه حبس دارد.

سخنگوی قوه قضائیه به شعباتی که به منظور رسیدگی ویژه به جرایم انتخاباتی اختصاص یافته اشاره کرد و گفت: شعباتی در وقت اداری و وقت کشیک فعال خواهند بود تا به سرعت به جرایم انتخاباتی رسیدگی کنند.

وی همچنین بررسی علل افزایش پرونده ها در محاکم را یکی دیگر از موارد مورد بحث در این سمینار عنوان کرد و افزود: آمار پرونده ها روز به روز در حال افزایش است که در این راستا بنا شد ستاد کاهش ورودی پرونده ها تشکیل شود.

جمشیدی از مردم خواست برای دعاوی کوچک به محاکم مراجعه نکنند.

سخنگوی قوه قضائیه به نظارت مردم بر دولتمردان تاکید کرد و گفت: هر چه مردم نظارت قوی تر ‏ منسجم تر و جدی تری بر دولتمردان اعمال کنند به طور حتم شاهد کاهش فساد در جامعه خواهیم بود.

وی از اصحاب رسانه خواست به بررسی ریشه های فساد بخصوص در ارتباط با مفاسد اقتصادی بپردازند تا شاهد کاهش چنین معضلاتی در جامعه باشیم .

جمشیدی به وظایف سازمان بازرسی کل کشور در بحث اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: بر اساس دستوالعملی که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده است سازمان بازرسی کل کشور موظف شده هر گونه سوء جریانات در روند اجرایی شدن اصل 44 و امنیت سرمایه گذاری را دنبال کند و در جهت جلوگیری ازتخلفات وارد عمل شود.

سخنگوی قوه قضائیه ‏ رفع موانع صدور مجوز برای فعالیت های سالن اقتصادی و شناسایی قصور متولیان دستگاههای دولتی در اجرایی کردن اصل 44 را از دیگر وظایف سازمان بازرسی کل کشور در بحث امنیت سرمایه گذاری بر شمرد.

وی از دستور کار قرار گرفتن لایحه حمایت از بزه دیدگان در قوه قضائیه خبر داد و گفت: حمایت از بزه دیدگان و خانواده های آنان در این لایحه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

جمشیدی تصریح کرد: تشکیل صندوقی به عنوان حمایت از بزه دیدگان زیر نظر وزیر دادگستری به تصویب مسئولان قوه قضائیه رسیده است که امیدواریم با تکمیل شدن این لایحه طی دو هفته آینده در قوه قضائیه ، بتوانیم قدم مثبتی در راستای حمایت از بزه دیدگان برداریم .

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با جرایم پزشکی گفت: رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری پزشکان با سازمان نظام پزشکی است و در مواقعی که بحث جرم مطرح می شود قوه قضائیه وارد عمل می گردد و موارد را مورد رسیدگی قرار می دهد.

وی تاکید کرد: بیماری در دو بخش است ، بصورت فوری و اورژانسی که در اعمال جراحی اخذ رضایتنامه ضروری است.

جمشیدی تاکید کرد: سهل انگاری در درمان قابل بررسی ، و حتی قابل مجازات است.

سخنگوی قوه قضائیه درمورد علت فوت یکی از زندانیان در زندان سنندج گفت: بر اساس گزارش اداره اطلاعات دادگستری سنندج فردی در سلول خود را حلق آویز می کند که جسد متوفی جهت بررسی به پزشکی قانونی تحویل داده می شود که علت مرگ در حال حاضر در دست بررسی است.

وی خاطرنشان کرد : به پدر متوفی اعلام شده است که اگر شکایتی در این خصوص دارد مطرح کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

جمشیدی در ارتباط با تجمعات اخیر دانشجویان در دانشگاه گفت : بیشتر تجمعات اخیر جنبه صنفی داشته و هنوز گزارشی از دستگیری دانشجویی در این تجمعات نداشته ایم .

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد : 8 نفر ازدانشجویان که بیش از این دستگیر شده بودند طی دو سه روز آینده قرار آنها تبدیل و با سپردن وثیقه آزاد خواهند شد.

جمشیدی اظهارداشت : در حال حاضر 19 نفر از دانشجویان در بازداشت به سر می برند.

وی همچنین در مورد پرونده شهرام جزایری خاطر نشان کرد: در مورد بخش فرار شهرام جزایری در قسمتی که مربوط به احتمال مسامحه و سهل انگاری قضات و ماموران بود پرونده در دادسرای انتظامی قضات مطرح است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: نمی توان بر اساس قانون به جرم قاضی رسیدگی کرد مگر اینکه وی تعلیق شود و باید صبر کرد پرونده در بخش دادسرا به نتیجه برسد و اکنون این پرونده مراحل نهایی را در دادسرا سپری می کند.

جمشیدی افزود: قرار یا حکمی در بخش فرار پرونده شهرام جزایری صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص پرونده کارمندان وقت فرودگاه مهرآباد گفت: 3 نفر از کارمندان وقت گمرک فرودگاه مهرآباد و یک نفراز حق العمل کاران گمرک به اتهام فساد اداری و جرائم اقتصادی از قبیل رشاء و ارتشاء به اعدام محکوم شده اند که اعدام یک نفر از آنها اجرا شده و 3 نفر دیگر در زندان به سر می برند.

جمشیدی تاکید کرد: اجرای حکم اعدام در این خصوص موارد محدود است و باید گفت: اعدام متهم ردیف اول به دلیل اختلال ایجاد کردن در نظام اقتصادی است.

وی همچنین در ارتباط با پرونده مدیر شعب یکی از بانک های ملی گفت: از نیروی انتظامی گله مند هستیم که در مورد پرونده ای که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و محرمانه تلقی می شود اطلاع رسانی می کند.

جمشیدی تصریح کرد: در این پرونده مسئله رشاء و ارتشاء مطرح است و اطلاعی از ممنوع الخروج بودن متهم ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه درارتباط با گزارش هیئت سه نفره که به منظور بازدید از زندانهای سراسر کشور تعیین شده اند گفت: هیئت سه نفره وضعیت تمامی زندانهای سراسر کشور را بررسی خواهند کرد و امیدواریم که تا پایان سال این گزارش نهایی شود و پس از آن اطلاع رسانی در مورد آن صورت خواهد گرفت.

وی در ارتباط با تجمعات بهائیان در شیرازگفت: این افراد تبلیغاتی علیه نظام داشتند که تعداد آنان بالغ بر 54 نفر بوده که متهم ردیف اول تا سوم 4 سال حبس و مابقی تا یک سال حبس محکوم شده اند.

جمشیدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد مصادیقی که نیروی انتظامی در مورد توقیف خودروها تعریف کرده ، گفت: اگر این مصداق ها مشمول جرم مشهود نباشد اقدام نیروی انتظامی تخلف محسوب می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با برخورد با کسانی که اقدام به تخریب کاندیدای مجلس می کنند ، گفت: در صورت طرح شکایت از سوی فرد کاندیدا‏ قوه قضائیه موظف است موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد وبه طور حتم با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

وی همچنین از فرار دو زندانی از زندان قزل حصار خبر داد و گفت: دو زندانی محکوم به حبس ابد از دیوار زندان فرار کردند که امیدواریم به زودی دستگیر شوند.