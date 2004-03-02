عوامل انفجارهاي امروز كربلا خواهان استقلال و وحدت عراقيها نيستند

به گزارش خبرگزاري مهر، وي درگفتگو با شبكه خبري العربيه، انفجارهاي امروز در شهرهاي كربلا، بغداد و كاظمين را جنايتي بزرگ درحق مسلمانان عراق دانست وگفت: مسببان اين حوادث خواهان ايجاد تفرقه درعراق هستند، اما تروريستها دراهداف خود شكست خواهند خورد چرا كه ملت مسلمان عراق دربرابر اين جنايات وحشيانه ازعقايد خود دست برنمي دارند.

عبدالحميد به نام شوراي حكومت انتقالي عراق و حزب اسلامي عراق ( بزرگترين تشكل سياسي عربهاي سني عراق) انفجارهاي امروز اين كشور را به شدت محكوم وافراط گرايان داخلي وبيگانه را كه از خارج از مرزهاي عراق دستورمي گيرند،عامل اين حوادث اعلام كرد.

وي افزود: انفجارهاي امروز دركنار ديگر جنايات گذشته درشهرهاي مختلف عراق نشان از عمليات تروريستي گسترده وسازمان يافته دارد.

رئيس حزب اسلامي عراق ادامه داد: عوامل اين جنايات ازخدا نمي ترسند وبه مباني اسلامي، ملي وانساني پايبند نيستند، هرعراقي شريفي اين اقدامات را محكوم مي كند.

