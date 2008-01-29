عملکرد تله پاتی DNA کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالج امپریال لندن که نتایج یافته های خود را در مجله Journal of Physical Chemistry B منتشر کرده اند، عملکرد تاکنون ناشناخته ای از DNA را شناسایی کردند و نام آن را "تله پاتی DNA" گذاشتند.

این محققان در حقیقت نشان دادند که بخشهای شبیه به هم از زنجیره DNA که در یک محلول حضور دارند بدون اینکه نیاز به واسطه های پروتئینی و ترکیبات دیگر داشته باشند، توانایی تشخیص همدیگر را از فاصله دور دارند.

دانشمندان کالج امپریال رفتار بعضی از زنجیره های طولانی DNA را که محتوی ترکیبات مختلفی بودند در محلولی که تنها محتوی آب بود مورد بررسی قرار دادند.

در این تحقیقات مشاهده شد اجزایی از DNA که محتوی مواد و ترکیبات یکسانی هستند حتی بدون نیاز به حضور واسطه های پروتئینی و ترکیبات دیگر باشد می توانند از یک فاصله طولانی همدیگر را بشناسند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

به گفته این دانشمندان، این نیروی شگفت انگیز تشخیص می تواند در آبی به فاصله یک نانومتر (یک میلیونیوم میلیمتر) ارتباط میان اجزای شبیه به هم را برقرار کند.

این پدیده که تاکنون هرگز مشاهده نشده بود می تواند به درک فرایند ترکیب دوباره DNA کمک کند. این فرایند در مواقعی که DNA دچار خطا شده و به این ترتیب موجب شکل گیری بیماریهایی چون تومورها می شود بروز می یابد.