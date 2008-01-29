گزارش بازدید از زندانها به زودی به رئیس قوه قضائیه ارائه می شود

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، بازدید از زندانهای سراسر کشور را در شناسایی مشکلات و ایجاد راهکار برای حل آنان موثر دانست و افزود: تاکید آیت الله هاشمی شاهرودی در بازدید از وضعیت زندانها و تعیین هئیتی از افراد با تجربه در دستگاه قضائی در این راستا امری ضروری بود و به طور حتم اقدامی موثر در رفع مشکلات زندانها خواهد بود.

سالارکیا، رعایت حفظ حقوق شهروندی و بررسی جمعیت کاهش کیفری را ازجمله مواردی ذکر کرد که هئیت سه نفره در بازدید از زندانها مد نظر قرار خواهند داد.

دادستان تهران در امور زندانها خاطر نشان کرد: بازدید از زندانهای استان تهران نیز همچنان ادامه دارد.