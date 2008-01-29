  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۰

گزارش بازدید از زندانها به زودی به رئیس قوه قضائیه ارائه می شود

گزارش بازدید از زندانها به زودی به رئیس قوه قضائیه ارائه می شود

معاون دادستان تهران در امور زندانها گفت: گزارش هئیت 3 نفره که به منظور بازدید از زندانهای سراسر کشور تعیین شده اند به زودی به رئیس قوه قضائیه ارائه می شود.

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، بازدید از زندانهای سراسر کشور را در شناسایی مشکلات و ایجاد راهکار برای حل آنان موثر دانست و افزود: تاکید آیت الله هاشمی شاهرودی در بازدید از وضعیت زندانها و تعیین هئیتی از افراد با تجربه در دستگاه قضائی در این راستا امری ضروری بود و به طور حتم اقدامی موثر در رفع مشکلات زندانها خواهد بود.

سالارکیا، رعایت حفظ حقوق شهروندی و بررسی جمعیت کاهش کیفری را ازجمله مواردی ذکر کرد که هئیت سه نفره در بازدید از زندانها مد نظر قرار خواهند داد.

دادستان تهران در امور زندانها خاطر نشان کرد: بازدید از زندانهای استان تهران نیز همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 629214

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها