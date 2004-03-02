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۱۲ اسفند ۱۳۸۲، ۱۹:۰۳

باصدور بيانيه اي

اتحاديه عرب ، انفجارهاي كربلا و كاظمين را به شدت محكوم كرد

اتحاديه عرب ، انفجارهاي امروز در كربلا و كاظمين كه به كشته شدن بيش از 200 تن منجر شد را محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه هاي خبري، اتحاديه عرب در بيانيه اي ، تاسف و تالم عميق خود را از انفجارهاي امروز در كربلا كه شيعيان  عزادار را هدف قرار داد، ابراز كرد. 
اين بيانيه افزود: دبير كل اتحاديه عرب به شدت انفجارهاي جنايتكارانه را كه غير نظاميان بيگناه را هدف قرارداده، محكوم مي كند.
اين بيانيه هدف از اين انفجارها را تلاش براي ضربه زدن به وحدت ملت عراق و ايجاد  بذر تفرقه و دودستگي ميان اقشار مختلف ملت عراق اعلام كرده است.
در اين بيانيه آمده است: عمرو موسي دبير كل اتحاديه عرب در اين بيانيه از عراقي ها خواسته است ضمن حفظ وحدت خود، هرگونه فرصت را از كساني كه براي پاره كردن بافت ملي آنها و متفرق كردن آنها تلاش مي كنند، از بين ببرند.

کد مطلب 62938

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