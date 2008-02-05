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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۵۲

جاده کرج - شهریار تعریض می شود

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار گفت: عملیات اجرایی تعریض جاده کرج - شهریار در دهه فجر آغاز می شود.

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: حدود 10 میلیارد ریال اعتبار ازمحل تملک اعتبارات و سفر ریاست جمهوری به شهریار به پروژه های تعریض جاده کرج - شهریار و احداث زیرگذر فاز چهارم شهرک اندیشه اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین 50 میلیارد ریال  اعتبار از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری جهت عملیات اجرایی تعریض پل فتح، چهارراه ملارد و سه راهی قبشاق اختصاص یافته است که با انتصاب پیمانکار، عملیات احداث آن در دهه فجر آغاز می شود. 

این مسئول خاطرنشان کرد: در این طرح علاوه بر تعریض جاده کرج - شهریار، دو زیرگذر در میدان سپاه در محور کرج - شهریار و زیرگذر فاز چهارم اندیشه احداث می شود که اعتبارات این پروژه ها از محل تبصره 13 تامین شده است.

 

 

 

کد مطلب 629406

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