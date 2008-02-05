جاده کرج - شهریار تعریض می شود

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: حدود 10 میلیارد ریال اعتبار ازمحل تملک اعتبارات و سفر ریاست جمهوری به شهریار به پروژه های تعریض جاده کرج - شهریار و احداث زیرگذر فاز چهارم شهرک اندیشه اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین 50 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری جهت عملیات اجرایی تعریض پل فتح، چهارراه ملارد و سه راهی قبشاق اختصاص یافته است که با انتصاب پیمانکار، عملیات احداث آن در دهه فجر آغاز می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این طرح علاوه بر تعریض جاده کرج - شهریار، دو زیرگذر در میدان سپاه در محور کرج - شهریار و زیرگذر فاز چهارم اندیشه احداث می شود که اعتبارات این پروژه ها از محل تبصره 13 تامین شده است.