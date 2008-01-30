افزایش 16 درصدی تولید گوجه فرنگی/ افزایش 10 درصدی نرخ تضمینی پیاز

محمد مهدی بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پیش بینی برداشت خارج از فصل یا برداشت پائیزه تا زمستانه گوجه فرنگی در کشور، گفت: پیش بینی برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل تا اردیبهشت ماه سال آینده در استان بوشهربالغ بر536 هزار تن است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد افزایش دارد.

مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی افزود: پیش بینی می شود میزان برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل و قبل از شروع سرما در استان هرمزگان به 250 هزار تن برسد که این میزان نسبت به سال گذشته با 25 درصد رشد همراه خواهد بود.

وی بیان کرد: همچنین پیش بینی می شود برداشت این محصول در استان خوزستان 320 هزار تن با 7.2 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل و در منطقه جیرفت و کهنوج 480 هزار تن صورت گیرد.

بحرینی با اشاره به ادامه برداشت گوجه فرنگی تا اردیبهشت ماه سال آینده، عنوان کرد: سال گذشته نوسانات قیمتی گوجه فرنگی تا کیلویی 2 هزار تومان در بازار مصرف بوجود آمد اما امسال سال آرام به لحاظ قیمتی رای مصرف کنندگان بوده است.

وی اظهارداشت: سطح زیر کشت گوجه فرنگی درمناطق جنوبی کشور بالغ بر 58 هزارهکتار است که از نظر سطح 10 درصد و تولید 16 درصد افزایش نسبت به سال گذشته دارد.

مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی افزود: پیش بینی می شود بالغ بریک میلیون و815 هزار تن گوجه فرنگی در خارج از فصل (پائیز و بهار) دراستانهای خوزستان، بوشهرو هرمزگان تولید شود ضمن اینکه هم اکنون برداشت محصول در استانهای بوشهر،هرمزگان، جیرفت و کهنوج در حال برداشت است.

وی بیان کرد: میزان سطح زیر کشت گوجه فرنگی در سال زراعی 86-87 بالغ بر 150 هزار هکتار با 5 میلیون و 200 هزار تن و عملکرد 34.7 تن در هکتار است.

افزایش عملکرد پیاز تا 40 تن در هکتار

وی اعلام کرد: پیش بینی عملکرد پیاز برای سال زراعی جاری حدود 38 تن در هکتار بوده است که با اجرای طرح استمرار( برداشت زمستانه در استانهای جنوبی) برای این محصول میزان متوسط عملکرد آن به بیش از 40 تن در هر هکتار افزایش یافته است.

افزایش 10 درصدی نرخ تضمینی پیاز

بحرینی با اشاره به خرید تضمینی 70 هزار تن پیاز از 10 استان کشور در سال زراعی جاری، اظهارداشت: نرخ تضمینی پیاز در سال زراعی آینده 10 درصد افزایش می یابد این نرخ امسال برای هر کیلو معادل 61 تومان بوده ست.

وی افزود: سطح زیر کشت پیاز در سال زراعی 86-87 معادل 62 هزار هکتار با تولید دو میلیون و 300 هزار تن و عملکرد 37.2 تن در هکتار است ضمن اینکه صادرات پیاز امسال بالغ بر 120 هزار تن پیاز صادر شده است.