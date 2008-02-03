تکاپوی " اوباما" برای کسب آرای صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، یهودیان کمتر از سه درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، اما به سبب عملکرد سازمانی و همچنین برخورداری این اقلیت قدرتمند از رسانه ها و پول یکی از اثرگذارترین گروههای موجود در انتخابات آمریکا به شمار

می روند.

گرچه هم هیلاری کلینتون و هم باراک اوباما در یکی دو هفته گذشته در تلاش بوده اند تا با وعده شناسایی کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول از سوی عثمانی به عنوان نسل کشی، رای این اقلیت را هم به خود اختصاص دهند، اما اگر از نقطه نظر اولویت و ترتیبی هم در نظر بگیرم بدون شک جلب توجه گروههای صهیونیستی در آمریکا برای تمام نامزدها از اولویت ویژه ای برخوردار است.

پیش از آغاز انتخابات، بحث هایی در بین محافل صهیونیستی برای حمایت از نامزد مورد نظر صورت گرفت، اما ظاهراً این گروهها بین رودولف جولیانی شهردار سابق نیویورک شهری که بیشترین ساکنان یهودی را در خارج از فلسطین اشغالی در خود جای داده و هیلاری کلینتون سناتورهمین شهراختلافاتی داشتند.

این گروهها ابتدا بر این باور بودند که جولیانی می تواند بیشترین منافع اسرائیل را در آمریکا بهتر تضمین کند، اما برخی از آنها با رجوع به سابقه هیلاری کلینتون وهمسر وی بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق این کشور که در دوره خود بیشترین صهیونیست را در پستهای کلیدی در دولت آمریکا جای داده بود که در تاریخ آمریکا بی نظیر بود کمی دچار تردید شدند.

در هفته های اخیر با اظهاراتی که از سوی یک نامزد ناشناس آفریقایی-آمریکایی صورت گرفته، کمی اوضاع فرق کرده است.

اوباما در چند سخنرانی انتخاباتی، اظهارات خود را طوری بیان داشته که توانسته است نظر طیفی از این گروه را به خود جلب کند و اگر بتواند در ادامه راه موفقیتهای خود را بیشتر کند؛ پیروزی وی چندان نباید دور از انتظار باشد.

باراک اوباما حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حزبی که یهودیان به طور سنتی از آن حمایت می کنند، تلاشهای چند وجهی را برای جلب حمایت صورت داده؛ وی برای جلب حمایت لابی صهیونیستی، حمایت و حق بازگشت آوارگان فلسطینی را رد کرد.

اوباما در یک گفتگوی تلفنی با خبرنگاران یهودی واسرائیلی با تشریح دیدگاه خود درباره خاورمیانه برحمایت خود از اسرائیل تاکید کرد و گفت : من بارها گفته ام که اسرائیل باید به عنوان یک دولت یهودی باقی بماند.

به گزارش مهر، اوباما که درانتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی به پیروزی چشمگیری دست یافته همچنین مذاکره با جنبش حماس به عنوان منتخب ملت فلسطین را رد کرد و گفت : از آنجا که حماس، اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد،بنابراین ما نیز با این جنبش مذاکره نخواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به سلطه رژیم صهیونیستی بیت المقدس اشغالی و تلاش برای یهودی کردن آن که با مخالفت فلسطینی ها روبرو است، اظهار داشت : این مسئله باید با مذاکره بین دو طرف حل شود.

چنین اظهاراتی از سوی اوباما سبب شده است تا هیچ تفاوتی بین وی و دیگر نامزدهای طرفدار اسرائیل مشاهده نشود وهمین مسئله موضوع را پیچیده می کند.

اوبامای سیه چرده برای خشنودی گروههای صهیونیستی، پا را فراتر هم گذاشته و ضمن محکوم کردن اظهاراتی که درباره مسلمان بودن وی صورت می گیرد گفت که هرگز به اسلام عمل نمی کند.

این نامزد در گفتگو با روزنامه نگاران این نکته را که وی مسلمانی است که آموزه های اسلامگرایان را فراگرفته، رد کرد و آنها را اتهاماتی اشتباه توصیف کرد.

وی گفت : این روزها در اینترنت مبارزه ای آشکارا کثیف به راه افتاده و این برای آن است تا جامعه یهودیان را هدف قرار دهند و من را مسلمان معرفی کنند. بدیهی است که این دروغ است من به وسیله مادرسکولار(مسیحی) خودم بزرگ شدم و هرگز تعالیم اسلامی را انجام ندادم و عضو فعال جامعه مسیحیان بوده ام.

اظهار ارادت اوباما به جایی رسیده است که دیدگاه "کمیته امور عمومی آمریکا- اسرائیل" موسوم به ایپک را هم به خود جلب کرده است.

ایپک بزرگترین لابی در صحنه سیاست خارجی در سطح کنگره (کاپیتال هیل) به شمار می رود و اگر این آفریقای تبار بتواند دیدگاه دیگر گروههای صهیونیستی از جمله "کنفرانس سازمانهای عمده یهودی" را به خود جلب کند در واقع موفقیت خود را برای جلب آرای یهودیان تضمین کرده است.

گروه اخیر بزرگترین گروه لابی در سطح کاخ سفید است و از 52 سازمان یهودی تشکیل شده است.

"مل لوین" یک عضو سابق کنگره و عضو هیئت رئیسه ایپک در روزنامه جروزالم پست در این ارتباط نوشت :"اوباما خواستار افزایش فشار بر ایران است و ثابت کرده که دوست قدرتمندی برای تل آویو می تواند باشد".

لوین که حمایت خود را از این نامزد اعلام کرده، می گوید: اوباما می داند که اسرائیل با چه تهدیدهایی به ویژه از ناحیه تروریسم و رادیکالیزیم اسلامی روبرو است.