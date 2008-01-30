اعلام میزان رشد شاخصهای عملکردی آموزش عالی نسبت به برنامه سوم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، دکتر رضا عامری امروز در محل استقرار مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ستاد مرکزی پاسخگویی به شکایات و درخواست های مردمی نهاد ریاست جمهوری در دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به بوشهر در خصوص وضعیت شاخص های عملکردی آموزش عالی صحبت کرد.



مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد ارزیابی و نظارت موسسات آموزش عالی تا پایان برنامه سوم توسعه را 31 مورد خواند و عنوان کرد که تعداد در این شاخص کیفی تاکنون به 141 مورد رسیده است.



رشد 40 درصدی شاخص عملکردی تعداد اعضای هیئت علمی

وی تعداد کل اعضای هیئت علمی وزارت علوم تا پایان برنامه سوم توسعه را 13 هزار نفر و تعداد کل اعضای هیئت علمی وزارت علوم تاکنون را 18 هزار و 500 نفر خواند و گفت: "طی 2 و نیم سال گذشته شاخص عملکردی تعداد کل اعضای هیئت علمی وزارت علوم 40 درصد رشد داشته است."



رشد 17 درصدی هرم اعضای هیئت علمی در دولت نهم

رضا عامری در خصوص وضعیت هرم اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (استادیار به بالا به کل اعضای هیئت علمی) گفت: "اعضای هیئت علمی استادیار به بالا نسبت به کل اعضای هیئت علمی در وزارت علوم تا پایان برنامه سوم توسعه 60 درصد بوده اند که اکنون به 70 درصد رسیده، یعنی این شاخص در دولت نهم 17 درصد رشد داشته ایم."



رشد 150 درصدی در سهمیه بورس

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم تخصیص سهمیه بورس دانشجویان دکتری تا پایان برنامه توسعه سوم را 600 نفر و میزان تخصیص سهمیه بورس دانشجویان دکتری طی 5/2 سال گذشته را یک هزار و 500 نفر خواند و گفت:"در این شاخص در دولت نهم رشد 150 درصدی داشته ایم."



وی نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان، شانس قبولی در دانشگاه پیام نور، تعداد رشته محل های دایر در دوره های تحصیلات تکمیلی در وزارت علوم، تعداد رشته محل ها در آزمون سراسری، نسبت برنامه های درسی مصوب جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی به کل برنامه های مصوب جدید، تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش دولتی دارای مجوز از سوی وزارت علوم، تعداد موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی و میزان جذب هیئت علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استثنای دانشگاههای غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی را از جمله شاخص های عملکردی آموزش عالی خواند.



مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان تا پایان برنامه سوم توسعه را 17 درصد و میزان این شاخص در دولت نهم تا کنون را 37 درصد خواند و عنوان کرد که این شاخص عملکردی در دولت نهم تا کنون دارای رشد 125 درصدی بوده است.



وی شانس قبولی در دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه سوم توسعه را 10 درصد و این شاخص پس از 5/2 سالی که از دولت نهم می گذرد را 23 درصد خواند و از رشد 130 درصدی آن نسبت به پایان برنامه سوم خبر داد.





رشد 35 درصدی شاخص تحصیلات تکمیلی

رضا عامری تعداد رشته محل های دایر در دوره های تحصیلات تکمیلی در وزارت علوم تا پایان برنامه سوم توسعه را 3 هزار و 300 نفر خواند و از رشد 35 درصدی این شاخص در 5/2 سال گذشته خبر داد. همچنین تعداد رشته محل ها در آزمون سراسری تا پایان برنامه سوم توسعه را 10 هزار و تعداد رشته محل ها در آزمون سراسری تا کنون را 20 هزار و رشد این شاخص عملکردی طی 5/2 سال گذشته را 100 درصدی اعلام کرد.



وی گفت: "نسبت برنامه های درسی مصوب جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی به کل برنامه های مصوب جدید تا پایان برنامه سوم توسعه 50 درصد بوده است. این نسبت در حال حاضر به 80 درصد رسیده و نشان می دهد که در دولت نهم تا کنون دارای 60 درصد رشد بوده است."



مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دارای مجوز از وزارت علوم تا پایان برنامه سوم توسعه را 50 و تعداد این موسسات تاکنون را 75 مورد ذکر کرد و یادآور رشد 50 درصدی تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش دولتی دارای مجوز از وزارت علوم شد.



رضا عامری تعداد موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی تا پایان برنامه سوم توسعه را 70 و این تعداد پس از گذشت حدود 5/2 سال از دولت نهم را 170 موسسه خواند و از رشد 143 درصدی تعداد موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی طی 5/2 سال گذشته خبر داد.



مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم میزان جذب هیئت علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استثنای دانشگاههای غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان سال 83 را یک هزار و 212 نفر و این میزان در سالهای 84 تا 86 را 7 هزار و 500 نفر خواند.