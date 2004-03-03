مدير روابط عمومي هفتمين جشنواره موسيقي دفاع مقدس ( نواهاي حماسي) در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر"، دراين مورد گفت: از روز 15 اسفندماه در رشته موسيقي و سرود در بخش هاي نوجوان، جوان و بزرگسال اين بررسي هاآغاز مي شود.

"حجت سيد عليخاني"افزود در ابتدا آثار رسيده از شهرستان ها بررسي مي شود و سپس در آخرين مرحله و در سال جديد آثار شهر تهران بررسي خواهد شد.

وي در مورد اعضاي هيات داوري آثار گفت: در اين هيات افرادي چون "علي بكان"،" پرويز خلعتبري"، "علي نعمتي" و"مهرداد دلنوازي" به داوري آثار مي پردازند. اين هيات براي بازبيني آثار موسيقي محلي ،مقامي،سرود و موسيقي نطامي، به شهرستان ها خواهند رفت و درهمان جا نتيجه را اعلام مي كنند.

"عليخاني" در ادامه در مورد حضور گروه هاي بانوان در اين جشنواره گفت: در جشنواره " نواهاي حماسي" فقط گروه هاي آقايان حضور دارند.

وي با اعلام اين مطلب كه گروه هاي موسيقي از اغلب شهرهاي ايران در اين جشنواره،شركت مي كنند، درمورد تاريخ دقيق بررسي هاي هفتمين دوره برگزاري جشنواره موسيقي دفاع مقدس گفت: از 15 تا 27 اسفندماه، آثار شهرستان ها و از 14 فروردين تا 13 ارديبهشت ماه، بقيه آثارازجمله آثار شهر تهران بررسي مي شود.