50 پروژه راه با اعتباری بالغ بر 825 میلیارد ریال در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، خداداد مقبلی شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود: دهها پروژه راه شامل 9 پروژه راه اصلی و بزرگراهی در بندرعباس با اعتباری بالغ بر 677 میلیارد ریال ، هفت پروژه راهداری و ایمن سازی راه‌ها با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 700میلون ریال در مسیرهای مواصلاتی و 34 پروژه راه روستایی در 9 شهرستان استان با مجموع اعتبار 128 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

مقبلی گفت: این میزان پروژه با رویکرد توسعه متوازن و در سراسر هرمزگان به بهره‌برداری می رسد و در مجموع با گسترش زیر ساختی با عنوان راه شاهد رشد و توسعه سایر مولفه ها از جمله فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز خواهیم بود.

وی با اشاره به نقش توسعه راهها در گسترش امکانات عمومی، مقابله با بیماریها، رفت و آمد راحتتر تیمهای بهداشتی و درمانی به مناطق برخوردار تر افزود: توسعه راههای اصلی استان در کنار توجه به مناطق روستایی در اولویت اساسی طرحهای ملی قرار گرفته است و با توجه به وجود بنادر مهمی چون بندر شهید رجایی و باهنر و نقش وارداتی و صادراتی این دو بندر و علاوه بر آن نقش ترانزینی آنها لزوم گسترش راههای دو بانده استان در حوزه ترانزیتی بیش از گذشته از اهمیت برخورداراست.

مدیر کل راه و ترابری استان هرمزگان با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف اداره راه و ترابری هرمزگان تکمیل و توسعه شبکه راه‌های مواصلاتی است، افزود: در حال حاضر 211 پروژه توسعه و احداث راه اصلی و روستایی با اعتباری بالغ بر 193 میلیارد ریال در دست اقدام است که برخی از آنها نیز در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

احداث تقاطع غیرهمسطح سه راهی خونسرخ در ورودی صنایع غرب بندرعباس، بزرگراه بندرعباس سه راهی خمیر- کهورستان و بزرگراه بندرعباس – سیرجان به طول 185کیلومتر در قالب 10 قطعه، پل بزرگ شرق استان به طول یک هزار و 150 متر با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان، شامل پل گابریک به طول 130 متر، پل سدیج به طول 200 متر، پل جگین و پل تبرکن از جمله طرحهای در دست اجرایی اداره کل راه و ترابری هرمزگان است.