نفرات برتر چهار وزن اول مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که در سالهای قبل ارگانهای نظامی تنها تیمی متشکل از 8 تکواندوکار برتر خود را راهی مسابقات انتخابی می نمودند برای اولین بار در این دوره رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی به صورت آزاد برگزار شد.

این دوره از مسابقات با هدف گزینش بهترین ها برای حضور در اردوی آمادگی تیم منتخب نیروهای مسلح برای شرکت در رقابتهای ارتشهای جهان برگزار شد.

در اولین روز، رقابتهای اوزان فرد برگزار شد که در نهایت در وزن اول (54- کیلوگرم) رضا چرمچی و بابک تقی پور ، در وزن سوم (62- کیلوگرم ) علی اعیانی و میثم زنده بودی ، در وزن پنجم(72- کیلوگرم) سیدمحمد رفیعی و محسن ایلخانی و در وزن هفتم(84- کیلوگرم) اصغر برزگر و حامد محمد پور با کسب عنایون اول و دوم به اردوی آمادگی تیم ملی راه پیدا کردند.