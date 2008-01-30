یک روز تا جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به ویژه برنامه‌های دهه فجر و ویژه برنامه‌های جشنواره‌ای تلویزیون. نگاهی به آثار پرفروش موسیقی در ماه گذشته، گفتگو با فردین کریم خاوری آهنگساز و راهنما در صفحه موسیقی و بررسی تغییرات جشنواره، پرده‌برداری از 12 نقاشی عاشورایی، توزیع کتاب دوزبانه "روح‌الله الموسوی الخمینی" و حرف‌های مهندس ضرغامی در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

* درباره ویژه برنامه‌های جشنواره ای تلویزیون آمده: "برنامه "جشنواره فیلم فجر" مجموعه ای 10 قسمتی است که هر شب به مدت 30 دقیقه از شبکه دو پخش می‌شود و به فیلم‌های شرکت‌کننده در جشنواره می‌پردازد. ویژه برنامه "جشنواره تئاتر فجر" هم در همین شبکه از 17 تا 26 بهمن به جشنواره تئاتر می پردازد. مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره فیلم فجر هم در برنامه ای ویژه پخش می شود. برنامه "تئاتر 26" نیز در شبکه چهار سیما به جشنواره تئاتر فجر می پردازد."

"جام جم" در صفحه فیلم فجر می‌پردازد به پخش مجموعه "رقص پرواز"، مجموعه جدید مهدی فخیم‌زاده و روی خط جشنواره. مطلبی به بهانه انتشار آثار عبدالقادر در صفحه موسیقی، چند و چونی درباره فیلم‌های همایش تصویر عاشورا، نگاهی به فیلم "زودیاک" و چگونگی تحول موسیقی در رسانه در صفحه سینما و سخنان نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیون آسیا و اقیانوسیه، برنامه‌های دهه فجر در شبکه قرآن و حال و هوای مشابه مجموعه‌های تلویزیون در صفحه بخوانید و ببینید منعکس شده است.

* در باب حال و هوای مشابه مجموعه‌های تلویزیونی آمده: "در سال‌های اخیر گرایشی شدید در میان مجموعه‌ها در پرداختن به زندگی پزشکان، مأموران پلیس و چند قشر محدود دیگر به وجود آمده است. البته گاهی مجموعه‌هایی هم نمایش داده می‌شود که زندگی آدم‌های طبقات پائین اجتماع را دستمایه قرار می‌دهد. بی‌توجهی به قشرهای گوناگون در مجموعه و فیلم‌های جنگی هم جالب است و به نظر می‌رسد برای تغییر این وضعیت به بازنگری در بخش تصویب و سفارش فیلمنامه‌های تلویزیونی نیاز است."

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گزارش پشت صحنه اولین فیلم سینمایی شهرام مکری "اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" و نگاهی به فیلم "از دوردست". ادامه تولید مجموعه "بیگناهان" در بندرعباس، مجموعه شدن فیلم خارجی "تصادف"، تهیه‌کننده ایتالیایی برای فیلم جدید کیارستمی و همراه با جشنواره فیلم و تئاتر فجر در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

* در نقد "از دوردست" آمده: "فیلم روایتی مدرن است از زندگی انسان‌هایی به ظاهر امروزی اما درگیر با قدیمی و سنتی‌ترین اشکال موقعیت اجتماعی و شغلی. شخصیت اصلی اپیزود اول دانشجوست، در اپیزود دوم یک تاجر و در بخش واپسین یک معمار. البته نوع نگاه محسنی به این شخصیت چنان است که علیرغم قصه‌ها و موقعیت‌های متفاوت فردی، در کلیت می‌شود او را شخصی واحد دانست که صرفاً در موقعیت های مجزا قرار دارد."

"همشهری" در صفحه تئاتر می پردازد به نگاهی به نمایش "مرغابی وحشی" به کارگردانی نادر برهانی مرند. آشتی اسکار با سینمای مستقل و بازگشت رمبو در 60 سالگی در صفحه سینما و اقدامات نظارتی و فنی برای تصحیح مجموعه های تلویزیونی، ابلاغ قانون مجازات تولیدکنندگان آثار غیرمجاز سمعی و بصری، فراخوان جشنواره هنری نماز و نیایش و اخبار کوتاه از هادی مرزبان، آتیلا پسیانی، حسن خجسته و ... در صفحه ادب و هنر آمده است.

* در باب اقدامات جدید رسانه ملی آمده: "مجموعه "ساعت شنی" دو شب پیش از شش قسمت خود گذشت و در 20 قسمت به پایان رسید. همان شب مجموعه "روزگار قریب" نیز کمتر از زمان مقرر روی آنتن رفت، ولی رئیس سازمان صدا و سیما این اتفاقات را طبیعی خواند و از به کار بردن لفظ سانسور برای آن انتقاد کرد. درست فردای آب رفتن "ساعت شنی"، نمایندگان مجلس 250 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای خرید تجهیزات و پرتاب ماهواره رادیو و تلویزیونی به صدا و سیما دادند!"

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به ادامه اعتراض 45 سینماگر به سیاست‌های فرهنگی با نامه‌های بهرام بیضایی و داریوش مهرجویی، کناره‌گیری کیانوش عیاری از داوری جشنواره فجر، گزارشی از جشنواره تئاتر فجر، گپی با کریستف رضاعی، بسته پیشنهادی، روزانه و اخباری کوتاه از سینما، تجسمی و موسیقی.

"اعتماد" در صفحه تجسمی می‌پردازد به مراسم بزرگداشت دومین سال درگذشت مرتضی ممیز و درباره کتاب "دیروز، امروز، فردا". بخش پایانی گفتگو با پیمان یزدانیان، درباره هاولین ولف و همچنین ارکستر سمفونیک تهران در صفحه موسیقی و داستان‌های استیفن کینگ بر پرده نقره‌ای، اعلام حمایت بیضایی، مهرجویی و بنی‌اعتماد از نامه اعتراض‌آمیز سینماگران و دو یادداشت از احمد میراحسان و حسین معززی‌نیا درباره جشنواره فجر در صفحه پایانی آمده است.

* در یادداشت معززی‌نیا آمده: "وقتی دیدم جماعتی از سینماگران ایرانی حاضر شده‌اند به وضعیت فعلی اعتراض کنند و اینقدر حال و حوصله داشته‌اند که نامه‌ای بنویسند و 45 امضا پای آن بگذارند، تعجب کردم. به این فکر می‌کردم که چنین حرکتی با پیشینه دست‌اندرکاران این سینما سازگار نیست. هر چه باشد رسم همیشگی سینمای ایران بر این بوده که هر کس خر خودش را از پل بگذراند و کاری به مشکلات مشترک و منافع صنفی نداشته باشد."

"حیات نو" در صفحه پایانی می پردازد به کارگردانی گیرمو دل تورو به جای پیتر جکسون در پروژه "هابیت"، نگاهی به نمایشگاه بهمن جلالی، برگزاری همایش توسعه و هنر، تکه تکه شدن مجموعه "ساعت شنی"، حمایت فیلمسازان برجسته از نامه اعتراض آمیز و چند خبر کوتاه.

"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به رونمایی بازی رایانه ای مقاومت در دهه فجر، برگزاری نخستین جشنواره هنری نماز و نیایش، اسپانیا در صدر سارقین اینترنتی موسیقی، برکنای مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری، نشان فرهنگی فرانسوی‌ها به شاهرخ خان هندی و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه تلویزیون می پردازد به مجموعه های تلویزیونی تاریخی از "سربداران" تا "پریدخت"، گفتگو با سامان مقدم و کامبیز دیرباز کارگردان و بازیگر "پریدخت" و نقدی بر این مجموعه. گزارشی از حضور ضرغامی در مجلس، انتقاد دانیل دی لوئیس از کنجکاوی در مسئله مرگ هیث لجر، برنامه سینماها و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.